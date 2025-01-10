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野火致空氣品質惡化 醫師建議戴口罩少外出

記者張庭瑜／洛杉磯報導
醫師提醒空氣品質惡化對健康威脅加劇，呼吸道敏感族群應採取防護措施並接種疫苗以降低風險。（示意圖，取自Pexels網頁）
醫師提醒空氣品質惡化對健康威脅加劇，呼吸道敏感族群應採取防護措施並接種疫苗以降低風險。（示意圖，取自Pexels網頁）

加州遭遇史上最大規模野火，強風助長火勢快速蔓延，空氣品質創新低。河濱大學醫療體系(Riverside University Health System)家庭醫師林昱曦指出，今年火災遠較往年嚴重，火勢擴散速度快，強風加劇汙染物擴散，加上多地停電導致空調系統無法運作，民眾必須加強防護。

防護措施方面，林昱曦表示，普通口罩對野火產生的刺激物過濾效果有限，建議民眾配戴N95口罩加強防護。室內空間部分，應定期更換空調濾網，選用防過敏濾材，並在臥室、客廳等生活空間使用空氣清淨機改善空氣品質。若遇空氣品質極差時，應避免戶外運動活動。

對於高風險族群，包括氣喘患者、慢性阻塞性肺病(COPD)患者、有吸菸習慣者、老年人及幼童等，林昱曦特別提醒，免疫力較弱的族群更需要注意。若出現過敏、鼻塞等上呼吸道症狀，或呼吸困難等不適且症狀較平時嚴重，應立即就醫診治。如出現呼吸困難、缺氧等情況，應直接前往急診室處理。

林昱曦強調，今年加州的乾燥天氣及強風助長了火勢擴散，野火引發的空氣汙染可能加劇呼吸道疾病患者的症狀，應避免不必要的戶外活動。

林昱曦提醒，對於戶外工作者或必須外出的民眾，應採取必要的個人防護措施，如配戴N95口罩及及時使用抗過敏藥物。保持健康的室內環境、隨時注意氣象及空氣品質預報，是減少健康風險的重要步驟。

林昱曦強調，冬季為呼吸道疾病多發期，除了新冠病毒外，每年約有四、五種常見流感病毒易於此時流行。建議民眾接種流感疫苗，避免因病毒感染造成呼吸道發炎，加重空汙對身體的危害。同時，應趁空氣品質良好時，預先準備口罩、過敏藥物等防護用品。

口罩 流感疫苗 加州

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