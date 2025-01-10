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洛杉磯野火肆虐、消防栓缺水 紐森致電拜登卻「打不通」

數千野火災民流離失所 3方法申請FEMA援助

記者丁曙／綜合報導
巴格縣長（右二）會見拜登總統，討論為受山火影響的洛杉磯縣居民提供聯邦資源。（圖片由白宮提供）
巴格縣長（右二）會見拜登總統，討論為受山火影響的洛杉磯縣居民提供聯邦資源。（圖片由白宮提供）

接連幾場山火導致洛杉磯縣數千名居民損失慘重甚至流離失所，洛杉磯縣政委員會主席凱瑟琳巴格 (Kathryn Barger) 敦促居民充分利用聯邦急難管理署 (FEMA) 提供的資源。

巴格主席表示：「受到伊頓火災、帕利塞茲火災和其他火災影響，部分居民的生活徹底被顛覆了。我們正在與聯邦夥伴合作，利用一切可用資源，確保我們的居民能夠盡快恢復和重建。我鼓勵我們的鄰居儘早開始這一進程並開始獲得支持。」

拜登總統於1月8日批准了「重大災難宣言」，以補充恢復工作並允許居民提取資金來滿足與災難相關的需求。資金可用於購買食物、水、嬰兒配方奶粉、母乳哺育用品、藥物和其他緊急物品等必需品。此外，資金還可以幫助解決住房需求，例如臨時飯店住宿、租金援助、基本房屋維修和個人財產損失。

如果居民有保險並正在申請聯邦急難管理署 (FEMA) 災難援助，他們必須先向保險公司提出索賠。根據法律規定，FEMA 不能對保險承保的損失重複提供福利。如果保險不能彌補全部損失，他們可能有資格獲得聯邦援助。

災民們有三種申請方式：

1. 造訪 DisasterAssistance.gov。如果當事人可以使用網路等電子設備，那麼在線申請是最簡單、最快捷、最方便的。

2. 在行動裝置上的FEMA應用程式上。

3.FEMA幫助專線 1-800-621-3362，每天晨4時至晚10時（太平洋標準時間）接受電話，並提供大多數語言的幫助。如果使用中繼服務（如視訊中繼、帶字幕的電話或其他服務），請向 FEMA 提供該服務的號碼。

要獲得有關申請流程的實用指南，請觀看 FEMA 提供的操作影片。如需更多支持，請造訪 lacounty.gov/emergency 以取得持續且定期更新的縣資源清單。

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