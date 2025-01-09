南加多場免費春節活動 散發年味

譽為「南加最熱鬧新春街會」的世界日報年節展將在1月18、19日在蒙特利公園市舉辦。（本報檔案照）

南加州 將在1月期間舉辦多場免費春節慶祝活動，適合全家一起出遊，感受濃濃「年味」。

首先是「南加 最熱鬧新春街會」。1月18日（周六）、19日兩天，世界日報將在蒙特利公園市 舉辦年節展，屆時將有傳統小吃攤位，春節文化活動，現場表演，舞龍舞獅，韓國流行音樂，遊樂園嘉年華等豐富的娛樂項目。時間是18日上午10時至晚上9時以及19日上午10時至晚上7時。地點位於蒙市嘉偉大街上，Garfield 和 Alhambra大街之間。

同樣在18、19日兩天舉辦春節活動的還有庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga），該活動由加州文化節（California Culture Festival）與市府合辦，舉辦地點RC Sports Center（8303 Rochester Ave.）。首日從上午11時至晚8時，次日至晚7時。活動內容包括文化表演、美食攤位、手工藝市集以及兒童遊樂區，還有啤酒花園和嘉年華遊樂設施。

1月25日（周六），橙縣聖塔安那（Santa Ana）將舉辦該市第二屆越南春節慶典（Tet Festival）。時間是下午1時至6時，地點位於Centennial Park，3000 W Edinger Ave.。這次活動上將有舞獅舞龍表演，小朋友的充氣城堡，文化表演；下午5時45分將有煙火秀。

1月25、26日兩天，河濱市將舉辦春節慶典活動。地點位於該市市中心，Lime與Orange大街之間的區域。時間是1月25日上午11時至下午8時以及26日上午11時至下午7時。屆時將有舞龍舞獅，雜技、音樂表演，韓國流行音樂、鄉村音樂等。現場還有汽車展覽、亞洲商品市場和嘉年華遊樂設施等。