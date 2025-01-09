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入讀加州大學本地生 人數創新高

編譯廖宜怡／綜合報導
數據顯示，本學年入讀加大的本地新生人數創下歷史新高。（美聯社）
數據顯示，本學年入讀加大的本地新生人數創下歷史新高。（美聯社）

加州大學（UC）7日表示，加大本學年秋季學生總人數成長近4000名，不但少數族裔學生有所增加，入讀的加州本地生人數更創下新高。

舊金山紀事報報導，整體數據顯示，加大系統目前學生總人數為29萬9407人，比前一學年增加3834人，增幅為1.3%。錄取率極低的柏克萊加大本學年秋季學生人數增加了183名，看似不多。但招生報告顯示，自2020年以來，柏克萊加大的學生增幅已超過8%，增加約3555名，總人數達4萬5882名。

事實上，加大本學年大一新生入讀人數只有4萬1950名，比上一學年少了158名，但在加入轉學生人數後，新生總人數比上一學年增加了1.1%，達6萬零644名，創下史上新高。

數據還顯示，加大大學部本學年非裔、西語裔和原住民學生人數分別增加了4.6%、3.1%和12.9%。

與加大相比，加州州立大學（CSU）儘管本學年學生總人數增加1.5%到46萬1612人，但有許多大學的入學率與上一學年相比持平，或者有所下降。數據顯示，州大23所大學中有至少8所正在流失學生，包括灣區的東灣州大、蘇諾瑪州大、海事州大（Cal Maritime）和舊金山州大。

柏克萊加大教育學教授布里頓（Tolani Britton）認為，加大和州大的入學率趨勢出現差異，可能與近年來鼓勵加大招收更多加州本地學生和轉學生的獎勵措施，以及愈來愈多加大將自己定位為「服務西語裔學生的教育機構」，以符合資格獲取某些聯邦補助金有關。

布里頓表示，因此，一些以過去的標準來看進不了加大的學生，如今在有機會進加大的情況下，便捨棄了州大，選擇加大。布里頓還引用乘數效應（multiplier effect）來解釋：隨著愈來愈多這類學生進入著名的加大系統，讓其他學生認為入讀加大並非遙不可及，就會有更多人申請，入讀加大的學生也就更多。

此外，與本地生人數增加相反，加大外地生人數本學年下降近3%至3萬7352名。以柏克萊加大為例，他們本學年的本地生人數大幅增加至占學生總人數的80.2%。

大約十年前，為了提高收入，加大實施儘量錄取外地學生的招生策略，因為外地生支付的學費比本地生高出許多。例如，今年外地生的基本學費為5萬零328元，是本地生基本學費1萬4934元的三倍多。

柏克萊加大 加州大學 舊金山

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