我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尹錫悅逃離官邸？青瓦台回應了 知情者曝他「過得不錯」

黃仁勳一句話 讓量子概念股暴跌超過10%

3月31日前加入好市多會員 可獲20元或40元禮卡

編譯組／綜合報導
白底為好事多金星卡，黑底為黑鑽卡。（Shutterstock）
白底為好事多金星卡，黑底為黑鑽卡。（Shutterstock）

好市多Costco）的會員享有多項優惠，至2025年3月31日，透過購物網「Groupon」購買會員卡還可享額外優惠：65美元的金星卡（Gold Star）可以獲得20元的Costco數位購物卡；130美元的黑鑽卡（Executive）則有40元的數位購物卡（Costco Shop Card）。

「USA Today」說，雖然Groupon的優惠方案感覺不太靠譜，但它們是合法業者，從Spa打折到線上授課都有優惠方案。針對Costco的優惠，適用對象為新會員，或已停卡18個月的舊會員。

以下是金星會員與黑鑽會員的簡單比較：

・金星會員（Gold Star）入會費65元，適合偶爾去一次Costco的消費者，因為會費只有黑鑽卡的一半，但Costco的服務都可享用，包括：

進賣場購物；

加油；

免費家庭卡；

使用Costco服務，即車險與產險、買車優惠（Costco Auto Program）、寵物保險，與罐裝水送到家。

・黑鑽會員（Executive Membership）入會費130元，適合每年購物超過3000元的常客，因為可以每年現金回饋2%，除了金星會員的優惠，黑鑽卡的額外優惠包括：

每年回饋購物金額的2%，不過僅限符合約定的品項；

免費家庭卡；

折扣價使用Costco特定服務。

至於爭議很久的非會員議題，Costco依然禁止非會員進入。不過，非會員還是可以到Costco藥房買藥，如果在藥局拿到Costco Shop Card，則也能進入Costco賣場。

Costco 好市多 寵物

上一則

黃仁勳穿新皮衣CES亮相 次日半數尺碼斷貨

下一則

聖瑪利諾民宅火災 一名華裔女醫師喪命

延伸閱讀

3月31日前入好市多會員 獲20元或40元禮卡

3月31日前入好市多會員 獲20元或40元禮卡
「如坐好市多監獄」 店員漏刷商品害他被當小偷還遭拘留

「如坐好市多監獄」 店員漏刷商品害他被當小偷還遭拘留
流感高發之際 好市多旗下品牌感冒藥受汙染召回

流感高發之際 好市多旗下品牌感冒藥受汙染召回
好市多回國伴手禮首選 華人列清單「老少都滿足」

好市多回國伴手禮首選 華人列清單「老少都滿足」
非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段

非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段
迎蛇年 Costco推十二生肖主題特色年貨 滿足華人送禮需求

迎蛇年 Costco推十二生肖主題特色年貨 滿足華人送禮需求

熱門新聞

科學家：家中黑色塑膠物危險 立即丟掉

2024-12-31 01:00
Suzanne Tong認為，亞馬遜One Medical線上看診疏失，導致先生死亡。圖為董先生一家合影。（每日郵報取自Suzanne Tong臉書）

華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜

2025-01-02 16:19
許多專家認為，新的美國夢應該是聯排屋（Townhouse），房價負擔低於獨立屋，且維護簡單。圖為奇諾市Town Center附近的一處聯排屋。（記者啟鉻／攝影）

美國夢降級 聯排屋成本便宜、維護簡單成為新選擇

2025-01-02 01:20
加州一系列法案將於今天生效，包括大麻咖啡館。（截自KTLA）

不知不可 2025多項新法上路

2025-01-01 01:20
南加州將於1月7日遭遇劇烈風暴，該風暴可能是本季度最強的一次。圖為示意圖。(Pixabay)

風暴將襲南加 這些地區居民小心

2025-01-06 15:11
小型飛機墜落在居民後院，正好卡在一棵大樹上，以致無人傷亡。（abc7)

飛機墜毀居民區 撞向華人家 奇蹟突然發生……

2025-01-06 19:40

超人氣

更多 >
紐約飛佛州捷藍航空 發現2具嚴重腐爛屍體

紐約飛佛州捷藍航空 發現2具嚴重腐爛屍體
川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣

川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣
兩名聯邦死刑犯 拒絕拜登特赦

兩名聯邦死刑犯 拒絕拜登特赦
南加大規模山火 多華人浴火奮戰搶救家園

南加大規模山火 多華人浴火奮戰搶救家園
西藏日喀則6.8強震 已致126人遇難、3609房屋倒塌

西藏日喀則6.8強震 已致126人遇難、3609房屋倒塌