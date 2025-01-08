3月31日前加入好市多會員 可獲20元或40元禮卡

白底為好事多金星卡，黑底為黑鑽卡。（Shutterstock）

好市多 （Costco ）的會員享有多項優惠，至2025年3月31日，透過購物網「Groupon」購買會員卡還可享額外優惠：65美元的金星卡（Gold Star）可以獲得20元的Costco數位購物卡；130美元的黑鑽卡（Executive）則有40元的數位購物卡（Costco Shop Card）。

「USA Today」說，雖然Groupon的優惠方案感覺不太靠譜，但它們是合法業者，從Spa打折到線上授課都有優惠方案。針對Costco的優惠，適用對象為新會員，或已停卡18個月的舊會員。

以下是金星會員與黑鑽會員的簡單比較：

・金星會員（Gold Star）入會費65元，適合偶爾去一次Costco的消費者，因為會費只有黑鑽卡的一半，但Costco的服務都可享用，包括：

進賣場購物；

加油；

免費家庭卡；

使用Costco服務，即車險與產險、買車優惠（Costco Auto Program）、寵物 保險，與罐裝水送到家。

・黑鑽會員（Executive Membership）入會費130元，適合每年購物超過3000元的常客，因為可以每年現金回饋2%，除了金星會員的優惠，黑鑽卡的額外優惠包括：

每年回饋購物金額的2%，不過僅限符合約定的品項；

免費家庭卡；

折扣價使用Costco特定服務。

至於爭議很久的非會員議題，Costco依然禁止非會員進入。不過，非會員還是可以到Costco藥房買藥，如果在藥局拿到Costco Shop Card，則也能進入Costco賣場。