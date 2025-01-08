不只生病 加州帶薪病假可用於照顧家庭成員

2025年加州帶薪病假，不一定非得生病才可使用。(示意圖，Pexels/Rachel Claire)

ABC 10電視台報導，加州 是最早實行帶薪病假法（paid sick leave laws）的州之一，近年來該州持續推動並擴展其適用範圍。相關法律2024年發生很大變化，2025年也新增部分內容，以下是民眾需了解的五件事。

一、能得到多少帶薪病假天數

此前雇主需提供三天帶薪病假，自2024年起，增加至五天或40小時（以較多者為準）。該措辭很重要，確保即便是每天工作十小時的員工，也至少能獲得五天帶薪病假。員工可在每年年初獲得這些病假時數，或隨工作時間累積，一些雇主選擇每工作30小時，提供一小時帶薪病假。

二、城市可設定更高的最低標準

五天或40小時，只是州法規定最低標準，部分城市如舊金山 和洛杉磯 ，要求的最低標準更高。在舊金山，員工數量達十人或以上的雇主，可將員工帶薪病假時數上限設為72小時，若雇主少於十人，上限為40小時。洛杉磯帶薪病假最低上限可設為72小時，這些規定可能因地而異。

三、帶薪病假用途不僅限於生病

帶薪病假可幫助員工在生病時得到保障，但這並非唯一用途，除用於看醫師，也可用於照顧家庭成員或父母等。2025年新增規定：犯罪受害者可使用病假處理犯罪後果，如申請限制令或出庭作證等。農業員工也可使用帶薪病假處理緊急情況（如煙霧、酷熱或洪水）帶來的危機，包括因緊急情況導致工作場所關閉等。

四、帶薪病假受法律保護，禁止報復

雇主不得對使用帶薪病假員工進行報復或歧視，否則員工有權向勞工委員會（Labor Commissioner）投訴雇主。

五、誰符合帶薪病假資格

任何在一年內，替同一位雇主工作至少30天的員工，均有資格享有帶薪病假，包括兼職、按日計酬、居家服務及臨時員工。雇主一般不得因未提供醫師證明而拒絕員工帶薪病假申請，不過，若雇主有理由相信員工申請帶薪病假並不符合合法用途，則可例外。

員工可上https://www.dir.ca.gov，也可要求雇主提供2810.5通知書，或查看工作場所海報以了解更多訊息。