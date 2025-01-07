紐森提無赤字預算 仍面臨川普撤銷聯邦資金威脅

加州州長紐森公布下一會計年度3220億元的無赤字預算提案，結束兩年來預算嚴重短缺的情況。（美聯社）

加州 州長紐森 （Gavin Newsom）6日公布下一會計年度3220億元的無赤字預算 提案，結束了加州過去兩年來預算嚴重短缺的情況。

不過，美聯社表示，紐森6日公布的預算只是一項「預算」，因為加州仍面臨川普上任後撤銷加州數十億聯邦資金的威脅。萬一威脅成真，加州議會將必須忍痛對主要項目進行預算削減。

美聯社指出，加州約三分之一預算依賴聯邦政府提供，其中包括數百億元用於提供醫療健保服務的資金。根據規定，紐森必須在6月底前簽署最終預算計畫。

加州議會去年底召開了一次特別會議，考慮提供檢察長辦公室2500萬元經費，用來應對川普政府可能對加州發動的法律挑戰，包括氣候政策和移民權利等問題。加州議員也提議撥出額外經費，為移民社區提供免費法律服務。

面對可能失去聯邦資金的威脅，對剩下兩年州長任期、並被視為是未來可能代表民主黨參選總統的紐森而言，如何找到平衡預算的方法是一大考驗。

紐森6日並未透露預案細節，但在談話中強調了加州在重大問題上獲得的進展，包括對教育和基礎設施的投資，以及為解決遊民危機做出的努力。紐森說，儘管未來存在不確定性，但他對加州的未來持樂觀態度。

紐森說：「身處美國歷史上一個與過去截然不同的時刻，我們正往逆風方向前進。我們必須做好準備，希望大家能意識到這項預算反映出的一個基本重點。」

紐森表示，他在預算中提出的新支出很少，其中之一是允許加州全面實施美國第一個全民過渡幼稚園計畫（universal transitional kindergarten program）。這是紐森自2021年以來一直倡導的一項計畫，未來可使加州約40萬名4歲幼童免費入讀公立幼稚園。

州長辦公室指出，由於股市強勁，加上來自加州高收入者的稅收大量增加，加州今年的稅收比預測高出165億元，有助於幫助加州度過就業成長有限和消費者支出持續疲軟的經濟低迷時期。

身為全球第五大經濟體的加州去年面臨468億元的預算赤字，再前一年的赤字為320億元。紐森表示，加州透過刪減政府部門約6500個職缺，在兩年內節省了12億元，並透過削減出差預算和引進現代化科技系統，再省下了35億元。