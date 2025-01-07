北加漁港直售大肉蟹 每磅10元

在超市待售的鄧金斯蟹。(Unsplash/Claude Potts)

據「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，灣區居民周日（5日）成群結隊地排隊向漁民購買新鮮螃蟹，漁人碼頭（Fisherman's Wharf）又恢復了人們期待已久的傳統。

這一天是該地區鄧金斯蟹（Dungeness crab）捕撈季的第一天，為了保護鯨魚不被漁具纏住，捕撈季數次推遲。

上午只有一位漁民出售螃蟹，而不是往常的三、四位漁民，導致Al Scoma Way這條路上的顧客排起了長隊，一直繞到Jefferson街；有些顧客甚至等了兩個小時。許多人都拿著冷藏箱和手提袋在排隊，業者鼓勵顧客自帶容器。

螃蟹需求量驚人，購買者排長龍。（NBC電視新聞截圖）

港口管理員米庫利奇（Gabriel Mikulich）表示顧客的需求量大得驚人，當他早上8時到達時，已經排起了長隊。大約一小時後，Plumeria號商業漁船載著大約3500磅螃蟹出現了，三名船員以每磅10美元的價格出售這些螃蟹。中午12:30 左右，Kvins夫婦又帶著3500到4000磅螃蟹來到這裡出售。

顧客戴維斯（Sarah Davis），她在一個白色的冷藏箱裡裝滿了大約75隻螃蟹，全部用透明塑膠袋裝好，準備為 1999年元旦去世的年僅24歲的哥哥慶祝生日。這位舊金山居民說：「我們用歡樂對抗悲傷。吃螃蟹是一件很美妙的事情，你可以坐下來挑呀剔呀，同時可以進行長時間的交談。」

另有顧客稱新鮮螃蟹的口感和味道無與倫比，與在附近商店買到的任何東西都不一樣。

加州蟹季終於展開， 舊金山漁人碼頭螃蟹銷售火爆需求量驚人。（NBC電視新聞截圖）

自2021年起，持有許可證的漁民可以在漁人碼頭內外潟湖的船上，直接向公眾出售螃蟹。今年，新的浮動碼頭遵循「美國殘障法案」（Americans with Disabilities Act）的要求，為公眾提供了直達漁船的通道。該碼頭最多可容納六艘船。

通常與感恩節和聖誕節 有關的捕蟹季節被數次推遲，原因是為了保護瀕臨滅絕的座頭鯨不被漁具纏住。幾經推遲之後，加州 漁獵局（Department of Fish and Wildlife）批准上周日為蘇諾瑪-蒙門多西諾縣（Sonoma-Mendocino county）邊界以南捕魚區的捕蟹季節開始日，但漁民只允許投放他們通常使用的一半數量的漁盆。在該邊界以北，漁季將於1月15日開始，漁民可以減少25%的誘捕器。該部門依靠數據追蹤捕撈區內鯨魚被目擊和纏繞的數量。

這一延遲，再加上去年該州鮭魚捕撈季節的取消，對漁業造成了沉重打擊。幾位顧客周日表示，他們不僅渴望吃到新鮮的本地螃蟹，還渴望支持漁業。

捕蟹季節預計將持續到4月。