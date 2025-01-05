簡化申請流程…高等教育迎直接錄取時代

高等教育「直接錄取」時代來臨，透過簡化或消除申請，為更多學生打開大學大門。(取自「推動進入大學機會」機構臉書)

「直接錄取」(direct admissions)是高等教育新時代作法，繞過一般申請流程，許多大學甚至捨棄個人論文要求，直接在招生網站提供潛在大學生GPA與相關考試成績等條件錄取。這種方法不僅減少高中生成為大學新生所須障礙，並讓學校與那些可能從未考慮過申請該校的學生，建立聯繫。

舊金山 紀事報報導，有更多機構、非營利組織正在促進大學與潛在新生聯絡。這種直接錄取方式允許學校在族裔、經濟與地理環境實現新生背景多元化，同時遵守聯邦禁止在大學招生決策使用平權行動的規定。

直接錄取對於加州 州立大學來說相當自然，因為州大招生系統幾乎完全仰賴高中成績。

非營利機構「Common App」傳統上允許學生一次申請多間大學，其於2023年開始直接錄取計畫。網站「Niche」則是另一個聯繫大學與新生的媒介，學生可在網站發布自己的GPA成績，校方透過網站進行招生。

大學入學人數減少，迫使部分灣區 私立大學關閉或徹底轉型。最新報告顯示，全國大學新生入學率下降，自2023年秋季以來下降5%；私立大學新生入學人數下降6.5%，公立大學新生入學人數減少8.5%。原因之一是18歲年輕學子人數減少。

非營利機構「推動進入大學機會」(The Campaign for College Opportunity)發現，申請大學過程太過複雜，需要學生提交。「直接錄取」透過簡化或消除申請，為更多學生、特別是第一代大學生，打開大門。

「Niche」創辦人斯庫爾曼(Luke Skurman)認為，這個世代習慣按下按鈕Uber就會出現。等待6個月才能知道是否獲得錄取，教育部門並未真正現代化。

Niche於2022年春季測試兩間私立大學的直接招生錄取，成效不錯，同年秋季將範圍擴大至25間學校，取得良好結果，一年後，直接招生錄取吸引91間大學的10%新生。計畫向學校收取固定費用進行媒合。2024年秋，Niche至少與130間學校簽約，包括印第安納州的普渡大學、波特蘭州大、西雅圖大學。