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冬季積雪開端良好 調查：北加豐厚南加稀少

記者王子涵／舊金山報導
加州官員在菲利普斯站進行手動積雪測量，該站位於太浩湖以南、海拔6873呎。（加州水資源廳提供）
加州官員在菲利普斯站進行手動積雪測量，該站位於太浩湖以南、海拔6873呎。（加州水資源廳提供）

加州今年冬季開端良好，晚秋及假日期間的幾場風暴為全州高山地區帶來豐富積雪，包括特拉基河流域、馬姆莫斯湖和拉森火山國家公園在內的高海拔地區積雪深度已超過5呎。

加州水資源廳2日的首次積雪調查發現，內華達山脈、南喀斯喀特山脈和三一山脈的積雪量達平均值的108%。北部積雪明顯多於南部，部分南加地區因缺乏早冬風暴而積雪稀少。

「12月的大氣河流帶來大量降雪，但往南的雪量逐漸減少，」加州水資源廳積雪調查與預測主任賴辛（Andy Reising）表示，「雖然目前情況不錯，但仍需要更多風暴來補充（積雪融化的水源）」。

積雪為加州提供約三分之一的水資源，融雪能補充水庫，滋養地下含水層，並幫助降低野火風險。過去兩個冬季降雪量高於平均值，2022-2023年更是1950年代以來雪量最豐富的冬季之一。然而，氣候變化使降雪穩定性面臨挑戰，2024年被確認是有記錄以來最溫暖的一年。

州官員在菲利普斯站進行手動積雪測量，該站位於太浩湖以南、海拔6873呎。此次測量顯示積雪水當量為9吋，為歷史平均值的91%。全州範圍內的平均積雪水當量為10.7吋，分布如下：

北內華達山脈、喀斯喀特山脈和三一山脈是同期平均值的161%；中內華達山脈是94%；南內華達山脈是75%。每月積雪調查將持續至5月，積雪高峰期通常在4月。

自2024年10月以來，北加州的降水量達平均值的135%，南加州則顯著偏低，部分城市至今無降雨記錄。洛杉磯、橙縣和聖地亞哥的大部分地區目前處於「嚴重乾旱」狀態。

儘管降水分布不均，加州大部分水庫儲水量表現良好：沙士達湖（聯邦系統最大水庫）是同期平均值的130%；奧羅維爾湖（州系統最大水庫）是126%；赫奇赫奇水系是106%；莫克倫米水系是109%。

東灣市政公用事業區發言人普克表示，當前儲水狀況理想，多數水庫正釋放部分水量以應對冬季更多降水。「如果今年降水達到平均水平或略低於平均，我們應能實現儲水目標」。

加州 南加 洛杉磯

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