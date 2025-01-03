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抓個背要100元 巴沙迪那正流行 以後還包括美髮、美甲

編譯胡立宗／綜合報導
Julie Luther的抓背服務。（Soft Touch網站）
Julie Luther的抓背服務。（Soft Touch網站）

抓個背也要100美元？對，沒錯，因為專業的抓背服務正在興起，而且目前僅限女性客戶，以後的整套將包括美髮、美顏、美甲，還有ASMR版的抓背服務。

ASMR是「自主性感官經絡反應」（autonomous sensory meridian response）的縮寫，也是2022年剛在巴沙迪那開幕的抓背店一部分店名。稱為「Soft Touch ASMR Spa」的店，是由魯瑟（Julie Luther）所開，目前50分鐘的收費是110美元。

雖然放棄了年收六位數的工作，但魯瑟現在當抓背師（scratcher）賺得更多，也更自在，因為只接受預約，而且通常要一周以前，因此她可以很早就知道客人會是誰。面對著不同的客人，她除了用指甲輕撫背部，也會用她造型師的經驗順便替客戶整理頭髮。

魯瑟說，她的工作是幫客人帶來愉悅，但與性無關。因為先前曾經有男客做出不禮貌的要求，所以她現在只收生理女、變性女與非二元性向的客人。最近她還開始「巡演」，輪流到聖地牙哥、鹽湖城、芝加哥短租的工作室工作。

相反的，早就開始巡迴服務的抓背師喬治（Toni George），雖然在邁阿密開了「The Scratcher Girls」，每年都到紐約、費城、洛杉磯駐點兩三次，明年還計畫遠征歐洲，甚至其他地方，因為抓背服務不只讓人放鬆，還能讓人在半夢半醒之間體會到極度的喜悅。

55歲、前美髮師的她收費130美元，除了用三吋長的指甲幫客人搔背、搔腿與手臂，還會一路抓上頭皮，但是絕對不抓胸與腹，起源也是一位無禮的男客。

她的指甲需要經常保養，並且以凝膠與水晶指甲保護真指甲，所以指甲從沒斷過。至於上場前需要準備什麼？她說，得要像外科醫生動手術一樣，毛刷清指甲、洗手、擦拭，她有個特別習慣，工作前會整理指甲，整到像一把把小尖刀一樣。

去過「The Scratcher Girls」的Halli Moskowitz說，抓背服務讓人真放鬆，但是65歲的她，優勢是媽媽還在，需要時不必等Toni George。華爾街日報訪問到的學者Craig Richard說，搔背可以引發ASMR反應，促使腦部釋放內啡肽、催產素、多巴胺，讓人壓力降低、心情愉快。

2024年1月剛在紐約開了WhisperWave的Rebecca Benvie，正職是個科技新創公司，但是兼職抓背的她，卻有一本生意經，願意跟她學開店的，線上課程只要250美元，學抓背的一小時課程收162美元，教會各種工具用法，以及「我很安全」等引導用語，因為離紐約市越遠就會越開心。

Julie Luther的抓背服務。（Soft Touch網站）
Julie Luther的抓背服務。（Soft Touch網站）

費城 華爾街 紐約市

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