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只要1個字看出你來自北加或南加 竟跟高速公路有關

編譯廖宜怡／綜合報導
要分辨南、北加州人，可以從一個英文字看出來。（取自Pexels）
要分辨南、北加州人，可以從一個英文字看出來。（取自Pexels）

加州的汽車文化舉世聞名。人們浪費大量時間駕車，在高速公路上絕望盯著前方不知何時才會挪動的車陣是家常便飯。不過，在談論這個經驗時，住在加州不同地區的人用字遣詞有所不同，這可以從一個字分辨出他們是來自北加州還是南加州。

如果你問一個人，前往某個地點要走哪幾條高速公路，如果那個人在說每一條高速公路的編號之前都加了定冠詞「the」，顯然他是來自南加州。

SFGATE表示，留意一個人說話有沒有在高速公路編號前加「the」，是分辨北加州人和南加州人的奇特方法之一。網路上時常有人在爭論這個習慣的來源，甚至高人氣電視節目「周六夜現場」（Saturday Night Live）也曾拿這件事開玩笑。

至於為什麼南加州人喜歡在公速公路編號前加「the」，理論有很多，但大部分人認為這個怪癖源自於一個原因。

SFGATE表示，南加州建有多條美國歷史最悠久的高速公路，這些公路最初並沒有標準化編號，只有名稱。例如好萊塢公路（the Hollywood Freeway），南加州人會在「Hollywood Freeway」前面加「the」，這種地方性文化長久下來就變得根深蒂固。

語言學家蓋爾（Grant Geyer）2001年在為「美國演說」期刊（American Speech）撰寫的一篇文章「『The』南加州高速公路」（"The" Freeway in Southern California）中討論了這個語言習慣。

蓋爾表示，儘管1956年艾森豪總統簽署「聯邦援助高速公路法」（Federal-Aid Highway Act），美國開始實施標準化高速公路系統，將令人眼花撩亂的名稱簡化為編號，但南加州人已經無法戒掉使用「the」一字。直到現在，記者仍持續在高速公路名稱前加「the」，進一步將這個字深植於當地語言中。

反觀北加州，因為高速公路系統沒有南加州那麼複雜，發展也較晚，所以比較沒有這種語言包袱。例如，灣區人不會稱BART（灣區捷運）為「the BART」，也不會稱101號公路為「the Highway 101」。

洛杉磯加大語言學教授巴提納（Daria Bahtina）說：「由於語言經常被用來表達群體歸屬感，因此，即使是很小的怪癖也可以成為很強的社會身分認同指標。隨著時間演進，這已經成為一種識別南、北加州人的暗號。」

加州 南加 北加

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