預警、減碳…AI正改變商業不動產 專家：短期還無法替代人

人工智慧在商業不動產領域應用愈來愈廣泛，但短期內無法完全替代人力；示意圖。(取自pexles)

人工智慧 (AI )的快速發展正在改變各行業的運作模式，從優化物業管理到投資 決策均發生革命性改變，商業地產(Commercial Real Estate, CRE)也不例外。但華人工商業不動產專家簡志誠表示，人工智慧短期內無法替代人力智慧，長期看很有可能，應用也會愈來愈廣泛。

根據The Press Enterprise及網路綜合的資訊，AI在商業地產中的可以應用範圍很廣，可以提升物業管理效率並降低成本。例如，預測性維護系統能在設備故障前預警。此外，智慧建築技術可根據即時使用情況，動態調整照明與空調，實現節能減碳。商業地產生成的大量數據如租賃率、客流量等往往需要深入分析。人工智慧能快速處理並提供獨特方法，協助投資者制定更精準的收購和定價策略，甚至預測市場趨勢。

還有提供個性化租戶體驗。人工智慧在分析租戶需求後，可提供靈活租賃條款或專屬設施建議。同時，AI客服機器人能即時回應租戶查詢，提高服務效率，提供智慧行銷與銷售。AI算法可分析行為模式，挖掘潛在租戶或買家需求。而結合虛擬實境(VR)與擴增實境(AR)，讓潛在客戶遠程參觀物業環境，大大縮短交易流程。

當然人工智慧的應用與人力可以形成互補作用。儘管人工智慧愈來愈應用廣泛，人類的創造力、情感聯繫與決策能力仍無法被完全取代。AI能處理重複性工作，為人類提供決策支持，而人類則專注於需要倫理考量和創新能力的任務。例如，AI分析市場數據後，最終投資決策仍需人類評估多變的環境因素。此外，AI能解放人力資源，讓人類從事更高價值的工作，進一步提升整體生產力。

但人類採用人工智慧面臨的多重挑戰。比如，導入AI系統需要大量資金和技術支持，需要高昂實施成本，大規模數據處理可能導致隱私洩漏；人工智慧的自動化決策可能引發偏見或不公平現象；大量職位可能因AI取代而消失。所以為解決這些問題，企業需制定再教育計畫，培養新技能，同時建立相關法律與道德規範，以確保人工智慧的應用符合現代社會需求。

簡志誠認為，目前看尚沒有人工智慧在工商業不動產領域有多少應用，因為短期內AI還無法完全替代人力，不過從長遠看，應當注意到AI的應用會愈來愈廣泛，所以要予以關注人工智慧技術的發展和應用。