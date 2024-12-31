羅省岡州保安堂120年 眾官員致賀表揚

羅省岡州保安堂2025年職員就職典禮，全堂喜氣洋洋。(主辦方提供)

成立於1905年的羅省岡州保安堂，日前舉行2025年職員就職典禮。元老兼主席劉國賜表示，2025年是保安堂成立120周年，將安排盛大慶祝。

羅省岡州保安堂2025年主要職員為：主席劉國賜、副主席林社潮，樓業部主任梁焯榮，副主任王鍾慧雲，中文書記廖顏素，英文書記呂艷卿，財政林妙芬，行政部財政劉月屏等。

保安堂2025年職員就職典禮在其堂所大禮堂舉行，出席堂員與嘉賓按照傳統習俗，以三甡及糕點等作祭品，向關帝及先賢進行拜祭儀式。

洛僑中心主任陳敏永、副主任方瓊逸、羅省中華會館顧問張自豪、聶澤英、全美李氏敦宗公所元老李秀湛、羅省李氏敦宗公所主席李焯漢、僑務委員李健民、婦女新運會顧問黃美霞、至德三德公所主席周賜軒等嘉賓僑團首長參加了祭祀典禮，表達慎終追遠之意。

陳敏永致詞表示，他在洛杉磯的服務任期即將屆滿而奉調回台灣，但洛僑中心與僑委會服務僑胞的宗旨是不會改變的，他歡迎僑胞有機會前往台灣拜會及觀光時與他聯繫，他當盡地主之誼接待大家。他祝願保安堂在主席劉國賜及各職員的努力中，堂務昌隆。

元老兼主席劉國賜致詞表示，2025年是保安堂成立120周年，將安排盛大之慶祝事項，歡迎僑團首長參加，共襄盛會。

聯邦眾議員趙美心 （Judy Chu）、加州 眾議員方樹強、聖蓋博市市長吳程遠等民選官員到賀，並分別向主要職員頒發表揚狀，感謝他們服務僑社之貢獻。

趙美心致詞表示，保安堂在疫情期間關懷社區之需要，主動向華埠老人送口罩、防疫物資及便當等服務，相當有意義，她相信在元老黃鍾艷珍、廖美華、劉國賜，以及職員堂員的團結努力中，堂務將更見興隆。