假期抑鬱症上身 心理專家提解方

患有假期抑鬱症的人群，認識到他人同樣感到掙扎是十分重要的。（取自Scottdale健康行為中心）

節假日是家人相聚的好時機，但是對於某些群體來說，每年的這個時候並非總是充滿歡樂與喜悅。一年的壓力不斷積累，與家人的緊張關係也會讓你變得孤單，高昂的旅行費用也會造成財務壓力。對假期任何事情的焦慮，如果無法疏通，都會助長抑鬱症，並使心理健康 問題惡化。而所謂「假期抑鬱症」（Hoilday Depression）並非是特例。

威斯康辛州 麥迪遜大學康復中心心理學家米爾甘（Shilagh Mirgain）說：「一些人群在特定年紀時，會發現節假日往往不是那麼輕鬆的。」認識到他人同樣感到掙扎是十分重要的，「你並不孤單。」

如果家庭時間不是超級有趣，設定界線。米爾甘表示，在節日期間很難避免與家人共度一段時間，但有一些方法可以讓雙方都感到輕鬆。

「今年，選舉有很多分歧和不和，您可能不得不與那些擁有相反信念的家人互動，」她說，「這會帶來強烈的負面情緒。」 允許自己退出一些活動很重要。例如，如果需要一些空間，可以去散散步或跑跑步。

如果有壓力的對話出現，準備好一些語言，快速而堅定地畫出你的界線。「你可以說，謝謝您的詢問，但我不在假期討論政治。」

如果感到悲傷或孤獨，也請主動與他人聯繫。對於移民 或是無法與家人團聚的人來說，節假日是孤獨的。米爾甘說：「當你環繞四周，似乎每個人都在聚會，而您卻沒有計畫，人的孤獨感會加劇。」

她建議，可以利用這段時間在社區中做義工。「這段期間有許多回饋的機會，我認為慷慨是我們能為自己的福祉做的最好的事情之一。」

如果是錢讓您焦慮，請伸出援手。禮物、聚餐、裝飾、旅行，每年這個時候都有很多事情要處理，很容易讓您感到手足無措。這些額外的支出和聚會可能會對心理健康造成更大的壓力。

專家表示，對於症狀較輕的憂鬱、焦慮或情緒問題，可以使用自我保健方法，例如，花時間做自己喜歡的事或看電影。

但是，如果開始感到財務焦慮或症狀惡化，影響到工作能力，就必須尋求協助。米爾甘說，如果有自殺的念頭，請向醫療機構求助。也可以撥打或傳送988，或在988Lifeline.org聊天。