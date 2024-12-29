我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紅藍卡費用與規定 在2025年有哪些變動？

任內與台斷交 卡特當年爆伊朗人質危機 致連任輸雷根

法廊快報／稅務專家教戰 合規比省稅更重要

記者張庭瑜╱艾爾蒙地市報導
北美華人會計師協會理事長李崇正剖析美國多層次稅制的複雜性，提醒納稅人應在2025年應對川普政策變革。（記者張庭瑜╱攝影）
北美華人會計師協會理事長李崇正剖析美國多層次稅制的複雜性，提醒納稅人應在2025年應對川普政策變革。（記者張庭瑜╱攝影）

北美華人會計師協會理事長李崇正，近日深入剖析美國多層次稅制的複雜性。他指出，美國稅制涵蓋聯邦稅、州稅、海外資產申報等多面向，加上2024年新增的受益所有人申報制度（BOI）與2025年底川普稅改到期的政策變革，對納稅人的合規要求日益嚴苛。他提醒，合理運用緩稅、減稅、免稅等策略雖然重要，但更應遵循法規，以免違規面臨高額罰款。「省稅策略過度激進，可能得不償失。」

李崇正進一步闡述，完整的稅務規畫須建立在「4Q」能力基礎上：智商（IQ）、情商（EQ）、逆境商數（AQ）與財商（FQ）。他指出，單靠專業知識不足以應對美國複雜稅制，人際溝通、抗壓韌性及財務判斷同樣重要。「缺乏全方位能力，無法在美國稅務環境中游刃有餘。」

五大稅務規畫支柱：策略與法規並重在具體策略上，李崇正提出稅務規畫的五大支柱：緩稅、減稅、免稅、投資理財整合及法規遵循。他強調，在追求稅務優化時，須以法規為底線，「省下的稅金可能遠低於違規的代價。」例如，未按要求申報海外帳戶，可能被罰帳戶餘額的三倍。

展望2025年，李崇正特別提到兩大變革：2017年川普稅改即將於2025年底到期，以及BOI制度的推行。雖然BOI制度目前因法院禁制令暫緩執行，但他建議企業應未雨綢繆，以免措手不及。

李崇正指出，美國目前面臨嚴重財政壓力，年度收支缺口近2兆美元。這可能導致稅收政策調整、福利削減，甚至稅務稽查加強。他建議納稅人建立完善資料管理系統，密切關注政策動態，並在必要時尋求專業協助。「預防永遠勝於補救，提早規畫是明智之舉。」

最後，李崇正強調，稅務規畫不僅是減稅，更是財富管理的重要組成。他呼籲納稅人著眼長遠，結合投資理財，建立全面財務策略。「人生的本質只有兩件事：能否快樂，能否有意義。財務規畫的核心應服務於這個更高的目標」。

北美華人會計師協會理事長李崇正剖析美國多層次稅制的複雜性，提醒納稅人應在2025...
北美華人會計師協會理事長李崇正剖析美國多層次稅制的複雜性，提醒納稅人應在2025年應對川普政策變革。（記者張庭瑜╱攝影）

投資 川普 華人

上一則

加州遊民年增3% 總人數仍是全美最多

下一則

台灣華語文中心秀成果 南加已擴近20校

延伸閱讀

川普選邊站挺馬斯克 大讚H1-B工作簽 自曝「用了很多外國員工」

川普選邊站挺馬斯克 大讚H1-B工作簽 自曝「用了很多外國員工」
川普2.0將透過3大股匯市管道影響全球 關稅恐加劇供應鏈重組

川普2.0將透過3大股匯市管道影響全球 關稅恐加劇供應鏈重組
加拿大財長外長赴川普宅第 會美國準商務與內政部長

加拿大財長外長赴川普宅第 會美國準商務與內政部長
美參院情報委員會報告 批CIA因應「哈瓦那症候群」不力

美參院情報委員會報告 批CIA因應「哈瓦那症候群」不力
怕川普2.0讓Fed降息縮手？美債連跌三周 4變數決定2025走勢

怕川普2.0讓Fed降息縮手？美債連跌三周 4變數決定2025走勢
拉馬斯瓦米：美國文化崇尚平庸 培養不出優秀工程師

拉馬斯瓦米：美國文化崇尚平庸 培養不出優秀工程師

熱門新聞

科技富豪艾利森(Larry Ellison，右)與華裔妻子朱凱倫(Keren Zhu，音譯)2022年觀看在加州舉行的BNP網球公開賽男單決賽。(美聯社)

從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？

2024-12-22 14:43
華人在家庭旅館的公共區域上吊自殺。（現場視頻截屏）

華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊

2024-12-22 19:15

「這裡不是中國」華男遇人肉佔車位 爆爭執

2024-12-24 18:53
擁有55年歷史的好萊塢日落大道上最具標誌性的餐廳之一、Arby's Hollywood，2024年夏季被迫永久關閉。（Arby's Hollywood）

通膨+嚴法衝擊 加州餐廳驚現關閉潮

2024-12-26 12:46
陳先生家前院的鐵絲網。（蔡女士提供）

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

2024-12-27 01:20
面對日益嚴重的山火威脅，加州越來越多富有房主投資個人消防栓。圖為消防栓示意圖。(Pixabay)

花銷可達六位數 加州越來越多屋主 安裝這設施

2024-12-22 18:16

超人氣

更多 >
三生肖年末轉運 龍大展長才等晉升、他桃花運強勁

三生肖年末轉運 龍大展長才等晉升、他桃花運強勁
常放這地方當心發霉長蟲 白米存放5大NG行為

常放這地方當心發霉長蟲 白米存放5大NG行為
南韓濟州航空失事 179人身亡、2人獲救

南韓濟州航空失事 179人身亡、2人獲救
生魚片拼盤食用順序有規矩 內行人：從最難吃的開始

生魚片拼盤食用順序有規矩 內行人：從最難吃的開始
無人機天敵是它？ 中國小電驢衝上俄烏前線、穿梭自如

無人機天敵是它？ 中國小電驢衝上俄烏前線、穿梭自如