法廊快報／稅務專家教戰 合規比省稅更重要

北美華人會計師協會理事長李崇正剖析美國多層次稅制的複雜性，提醒納稅人應在2025年應對川普政策變革。（記者張庭瑜╱攝影）

北美華人 會計師協會理事長李崇正，近日深入剖析美國多層次稅制的複雜性。他指出，美國稅制涵蓋聯邦稅、州稅、海外資產申報等多面向，加上2024年新增的受益所有人申報制度（BOI）與2025年底川普 稅改到期的政策變革，對納稅人的合規要求日益嚴苛。他提醒，合理運用緩稅、減稅、免稅等策略雖然重要，但更應遵循法規，以免違規面臨高額罰款。「省稅策略過度激進，可能得不償失。」

李崇正進一步闡述，完整的稅務規畫須建立在「4Q」能力基礎上：智商（IQ）、情商（EQ）、逆境商數（AQ）與財商（FQ）。他指出，單靠專業知識不足以應對美國複雜稅制，人際溝通、抗壓韌性及財務判斷同樣重要。「缺乏全方位能力，無法在美國稅務環境中游刃有餘。」

五大稅務規畫支柱：策略與法規並重在具體策略上，李崇正提出稅務規畫的五大支柱：緩稅、減稅、免稅、投資 理財整合及法規遵循。他強調，在追求稅務優化時，須以法規為底線，「省下的稅金可能遠低於違規的代價。」例如，未按要求申報海外帳戶，可能被罰帳戶餘額的三倍。

展望2025年，李崇正特別提到兩大變革：2017年川普稅改即將於2025年底到期，以及BOI制度的推行。雖然BOI制度目前因法院禁制令暫緩執行，但他建議企業應未雨綢繆，以免措手不及。

李崇正指出，美國目前面臨嚴重財政壓力，年度收支缺口近2兆美元。這可能導致稅收政策調整、福利削減，甚至稅務稽查加強。他建議納稅人建立完善資料管理系統，密切關注政策動態，並在必要時尋求專業協助。「預防永遠勝於補救，提早規畫是明智之舉。」