黃思義榮膺學區傑出AP教師 學生微積分及格率高於全國平均20%

黃思義（右三）接受艾爾蒙地學區年度傑出AP教師表彰。（受訪者提供）

洛杉磯 縣艾爾蒙地 聯合高中學區 （El Monte Union High School District）近期舉辦年度表彰大會，學區教育委員一致推崇Arroyo高中華裔教師黃思義（Tony Wong）為年度傑出AP（Advanced Placement，大學進階課程）教師，也是該學區歷年來最優秀的AP教師。

在學區會議廳的頒獎典禮上，Arroyo高中校長Gabriel Flores將黃思義的AP微積分學生的考試及格人數和全國做比較，每年他的學生及格率都要比全國平均線高出將近20%。依據AP五級評分制，凡考到三、四、或五分的考生就可以獲得大學學分。

他說︰「讓我告訴你們有關黃老師的一個獨特有趣故事吧。自從我接任校長至今，每年在感恩節前，黃老師的學生都穿著像他一樣的白襯衫、打領帶的裝扮為他慶生，這情形已連續了20幾年，幾乎成了Arroyo高中的傳統。」

學區教育委員會主席Florencio F. Briones補充說：「依據大學理事會（College Board）的資料顯示，黃老師的學生AP考試及格率，有幾年還達到了100%。」

黃思義接過獎狀後發表感言，回顧30年來教學微積分課程的酸甜苦辣，望著來賓期待的眼光，一時百感交集。他說：「剛才我幾秒鐘就走上這個講台，但是花了30年時間才獲得這一紙獎狀，我會珍惜這得來不易的榮耀。但是，真正值得褒揚的應該是我的學生們，他們傑出的成績是他們辛勤付出的成果。」

學區教育總監 Edward Zuniga博士此前在致黃思義的一封電郵中指出：「學區教育委員會將表彰您對Arroyo高中的傑出貢獻。我們為您對學生和教師們的積極影響表示敬意。」

學區教育委員會副主席表示，他以前是財務顧問，很多客戶都曾是黃思義的學生，他們當中有醫師、藥劑師、牙醫師、工程師、律師、教師等。雖然畢業多年，但他們對黃老師的印象深刻、讚不絕口。有人還告訴他，原先自己不喜歡數學，但成為黃老師的學生後，微積分成績直線上升。