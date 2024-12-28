快速通道繳費詐騙又起 官員籲刪掉別回覆

王女士近日收到的詐騙短信。（王女士提供）

南加州 不少居民近日收到要求繳費快速通道（FastTrak）的短信，聲稱不按時繳費就罰款，並會採取法律手段。收到此消息的居民要小心，這是詐騙短信。

南加 州居民王女士收到的短信指出：「請你支付在2024年12月24日使用快速通道的費用。為了避免產生罰款或法律手段，請及時繳納。謝謝你的配合，祝您節日快樂。」後面還有一個網路連結。最後括號裡還有一段話：「請回覆Y再關閉短信，再次打開短信後激活鏈接，或複製鏈接至Safari瀏覽器打開。」

王女士表示，她平時開車有時會走快速通道，但其快速通道與銀行帳戶連結自動扣款，理應不會有欠款。在上網查詢發送該短信的號碼後，她確認是詐騙短信。

根據CBS新聞網，利用快速通道繳費進行詐騙已經不是新鮮事了。早在2024年夏天，加州檢察官辦公室就提醒民眾這種詐騙形式。南加州快速通道公司之一的Metro，這一周接到無數通電話詢問此事。Metro在官網發出聲明澄清：「快速通道系統沒有被駭，沒有顧客的個人信息被盜取。我們也了解到加州其他快速通道公司的顧客也被騙子盯上。」

有北加 州居民也稱近日收到類似信息。相關部門建議，民眾若收到類似信息，可以直接到機構官方網站核查，刪掉信息，不要做任何回覆。