善用醫療費扣抵 可省大筆稅金 無障礙設施、長照都能抵

2024年醫療費用扣抵規定更新，資深會計師蘇塏婷提醒納稅人應採逐項扣除，集中大額醫療支出，掌握可扣抵項目及時效，以合理規畫減輕稅務負擔。（記者張庭瑜／攝影）

隨著人口老齡化趨勢及疫情後心理諮詢需求增加，善用醫療費 用抵稅成為納稅人關注焦點。資深會計師蘇塏婷日前在講座中表示，2024年醫療費用扣抵規定已有更新，民眾若能掌握申報要點，合理規畫醫療支出時間，就能省下可觀的稅金。

蘇塏婷首先強調，申請醫療費用減免的首要條件是採用逐項扣除(Itemized Deduction)，而非標準扣除額(Standard Deduction)。2024年的標準扣除額為1萬4600美元，納稅人需評估自己的各項支出是否超過這個金額。其次，只有超過調整後總收入(AGI)7.5%的醫療支出才能享受減稅優惠。以年收入5萬美元的納稅人為例，首筆3750美元醫療支出不能抵稅。若該年度醫療總支出為1萬美元，實際可扣抵金額為6250美元，建議民眾將大額醫療支出集中在同一年度。

在可扣抵項目方面，許多民眾不知道居家無障礙設施改造支出也可納入醫療費用減免範圍。這類支出包括：安裝入口坡道、加裝扶手、擴寬門框、改建廚房和衛浴等。關鍵在於這些改造是否會提升房產價值，如果不會增值，相關支出幾乎可全額列入醫療費用。這對於需要照顧行動不便家人的納稅人來說，是一項重要減稅機會。

保險費用方面，自付的醫療保險 費、Medicare B部分和D部分保費都可扣抵。65歲以上且無權享受社會保障福利的人士，其Medicare A部分保費也可列入。長期護理保險方面，根據年齡段有不同的扣抵上限：71歲以下者可抵4700美元，71至80歲可抵5900美元。蘇塏婷提醒，申請長期護理保險費用扣抵時，需符合至少90天以上無法自理六項日常生活的條件。

交通費用的規定在2024年有所調整，醫療相關里程費用從2023年的每哩22美分調整為21美分。此外，停車費和過路費也可報銷。若需跨州就醫，住宿費每人每晚最多可扣除50美元。值得注意的是，陪同照顧者的費用也可以申請，但每位病患最多只能有一位陪同者的費用可以抵稅，且每晚住宿費用上限為100美元。

日常醫療支出中，醫生、牙醫、脊椎按摩師、精神科醫生等專業醫療人員的診療費，以及體檢、X光檢查、實驗室檢驗等診斷服務費用都可申請減免。醫療設備如眼鏡、隱形眼鏡、助聽器等，以及認證導盲犬的購買、訓練和維護費用也包含在內。對於新手媽媽來說，母乳餵養設備和用品的支出同樣可以申請扣抵。然而，非醫療必需的整形手術、一般保健食品和非處方藥、人壽保險和收入保障保單都不能列入。減重或健身計畫除非有醫生開立處方，否則也不符合規定。未經FDA批准的進口藥品，以及一般維生素和營養補充品也都不在可扣抵範圍內。

蘇塏婷強調，只有實際支付年度的費用才能扣抵，即使服務是在上一年提供的也沒關係，重點是付款時間。但預付的費用不能提前申報。這個規定對於計畫進行大額醫療支出的納稅人特別重要。對於愈來愈多需要同時照顧父母和子女的「三明治世代」，蘇塏婷建議可以將符合受撫養條件的父母醫療支出一併申報。另外，有自閉症等特殊需求孩童的家長，參加相關醫療會議或課程的費用，包括入場券和交通費也可申請減免。

面對通貨膨脹和醫療支出上漲的壓力，合理運用醫療費用減稅政策顯得格外重要。蘇塏婷提醒民眾，平時就要養成收集整理醫療收據和相關證明文件的習慣，以免報稅季錯失減稅機會。