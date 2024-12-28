投資黃金IRA 有租稅優惠但限制多

黃金IRA專為持有實體資產設計，只能投資於特定形式和純度的貴金屬，包括黃金、白銀、鉑金和鈀金。(路透）

黃金作為一種避險資產，通常能在經濟不穩定時保持其價值，甚至增值。這使得黃金成為許多投資 者對抗通貨膨脹和市場波動的熱門選擇，無論是購買實體黃金，還是與黃金掛鉤的證券。

黃金IRA是投資黃金的一種方式，既能為未來儲蓄，也能享受一定的稅務優惠。沙加緬度蜂報專文報導了黃金IRA的運作方式，以利投資人評估，是否納入投資組合。

什麼是黃金IRA

黃金個人退休 帳戶（IRA）是一種具有稅務優惠的投資組合，允許投資者持有黃金作為資產。這類自行管理的IRA（Self-Directed IRA，簡稱SDIRA）由託管機構管理，並須透過經紀人完成黃金、白銀、鉑金或鈀金的購買、出售和存儲操作。

與傳統IRA或Roth IRA（投資於股票、債券和共同基金）不同，黃金IRA專為持有實體資產設計，包括金條、金幣和金塊。雖然SDIRA也允許個人持有加密貨幣，但黃金IRA專注於貴金屬，並不包括加密貨幣。

資格與規則

持有黃金IRA的資格與其他IRA相同，須是美國公民或居民、擁有有效的社會安全號碼（SSN）或稅務識別號碼（TIN），以及穩定的收入。

年度供款上限

與傳統IRA和Roth IRA一致，2025年黃金IRA的年度供款上限為7000美元；年滿50歲或以上的上限為8000美元。

由於黃金IRA使用稅務優惠的退休基金進行投資，IRS對可持有的貴金屬有明確規定，僅可投資於黃金、白銀、鉑金和鈀金，且金幣、金條或金塊須符合特定的尺寸、重量和純度標準。此外，個別託管機構可能限制可選的貴金屬類型。

將黃金納入投資組合的優勢

雖然黃金價可能波動，但其增長趨勢相對穩定，即使在經濟動盪時也是如此。黃金通常與利率呈反向關係，當利率下降、貨幣貶值時，黃金價值上升。因此，對許多投資者而言，黃金是對抗通貨膨脹的理想工具，並且可以在經濟衰退和市場崩盤期間提供財務保護。此外，黃金具有避險特性，能夠減少投資組合中的整體風險，特別是在市場波動加劇的時期。

稅務優惠

傳統和Roth IRA為合格的投資者和未來退休者提供稅務優惠，黃金IRA亦不例外，包括：

—傳統黃金IRA:提供延稅優惠，允許個人使用稅前（可抵稅）資金投資，儘管提取時增長收益將按普通收入計稅，但投資期間的資金可免稅增長。

—Roth黃金IRA:以稅後資金建立，無法立即享受稅務優惠。然而，儲蓄將免稅增長，且合格提取時亦無需繳稅。

黃金IRA專為持有實體資產設計，只能投資於特定形式和純度的貴金屬，包括黃金、白銀、鉑金和鈀金。(美聯社)

投資黃金IRA的重要考量

黃金IRA有許多好處，但並非適合每位投資者，注意事項有：

—複雜性：實體黃金必須存放於IRS認可的存儲機構；黃金IRA需由託管機構管理，並且只能投資於特定形式和純度的貴金屬，包括黃金、白銀、鉑金和鈀金。

—成本：開設黃金IRA通常涉及設置費、年度託管費及黃金存儲費，還可能需要支付交易費用。

—IRS規定：除了年度供款限制，IRS對黃金規格、存儲要求及資金轉移等有嚴格規定。

—限制：黃金IRA只能持有黃金、白銀、鉑金或鈀金；其他自行管理IRA（SDIRA）可持有加密貨幣；傳統投資帳戶則允許股票、債券等多種資產。

—流動性：黃金資產可能比其他投資更難變現，無論是在提取儲蓄時，還是退休提取時。