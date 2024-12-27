沙斯達縣拉森峰以南山區年均降雪45呎 加州最多

數據顯示，沙斯達縣拉森峰以南山區是加州降雪最多的地方。（取自拉森火山國家公園官網）

數據顯示，加州 降雪最多的地方並非太浩湖（Lake Tahoe）知名的滑雪勝地，也不是美國本土最高峰內華達山脈（Sierra Nevada）的惠特尼山（Mount Whitney），而是沙斯達縣（Shasta County）拉森峰（Lassen Peak）以南的山區。

根據舊金山 紀事報對加州過去16個雪季降雪量數據的分析，拉森峰以南地區每年平均降雪量高達45呎，沒有其他地區能望其項背。紀事報使用的降雪量統計數據來自國家氣象局的國家網格降雪分析（National Gridded Snowfall Analysis）數據庫，這個數據庫提供詳細的地理資訊，是加州數百個降雪觀測站無法提供的。

氣象學家漢德（Katrina Hand）解釋，拉森峰的高降雪量是受到海拔高度和地理方向的共同作用造成的。高海拔地區的降雨或降雪機率原本就比較高，如果遇到大氣河或高空水蒸氣引起的風暴，就會降下大量雨雪。

加州水資源廳（California Department of Water Resources）氣候學家安德森（Michael Anderson）表示，舊金山灣沿海山脈的缺口可能讓大量水份在大氣河風暴中流向內陸，這些濕氣最終會加劇風暴襲擊拉森峰的威力。

位於拉森峰（Mount Shasta）西北的西斯邱縣（Siskiyou County）沙斯達山（Mount Shasta），儘管海拔超過1萬4000呎，明顯高出拉森峰許多，但每年平均降雪量較低，約只有31呎。

專家表示，地形可能是原因之一。這是因為從太平洋由西往東移動的加州風暴通常先穿越相對平坦的中谷，再直接撞擊同屬於喀斯開山脈（Cascade Range）的內華達山脈和拉森峰的緣故。

數據還顯示，沙加緬度以南降雪最多的地區位於橫跨莫洛縣 （Mono County ）和杜倫姆縣（Tuolumne County）的桃樂絲湖（Dorothy Lake）附近，每年平均降雪量為39呎；南加州降雪最多的地區則是位於聖伯納汀諾國家森林（San Bernardino National Forest）的普跑特山（Poopout Hill）附近，每年平均降雪量接近9呎。