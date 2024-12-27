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加州房價漲49% 收入只增36% 買房愈來愈難

編譯胡立宗／綜合報導
近年加州房價增幅vs.收入增幅 資料來源：聯邦經濟分析局
近年加州房價增幅vs.收入增幅 資料來源：聯邦經濟分析局

南加新聞集團的專欄指出，加州住房愈來愈買不起的原因在於，房價比2018年上漲49%，但家戶收入只增加36%。要解決住房問題，只有房貸利率低於3.5%、收入增加50%、房價跌33%，或是三者連動。

專欄指出，依房貸顧問ICE Mortgage Technology分析，自2018年至2023年，加州十大都會區的房價由50萬9400美元增至75萬9500美元，上漲49%。但聯邦經濟分析局（US Bureau of Economic Analysis）的數據顯示，2018年的家戶收入為10萬9100美元，2023年增至14萬8500美元，只增加36%。

從2018年的數據來看，房價中位數為50萬9400美元，房貸利息4.3%，在頭期款兩成的前提下月付額2020美元，占家戶中位收入10萬9100美元的22%。2023年的房屋中位價為75萬9500美元，房貸利息6.9%、同樣條件下月付額增至4000美元，占家戶中位收入14萬8500美元的32%，顯示房貸負擔大幅加重。

因此，加州民眾房貸負擔要回到新冠疫情前的比率，房貸利率要在3.5%以下、收入增加50%、房價下跌33%，或者三者相對變化；對購屋族來說，唯一的好消息是，通貨膨脹正在趨緩。因為可負擔住房的缺乏，預估2024年的房屋成交量會比2018年減少。

加州十大都會中，有八個的房價增幅高於收入成長，包括：

貝克斯菲：房價增加63%，收入增加29%；

內陸帝國：房價增加65%，收入增加37%；

聖地牙哥：房價增加66%，收入增加39%；

佛萊斯諾：房價增60%，收入增33%；

范杜拉縣：房價增加51%，收入增加36%；

洛縣橙縣：房價增加50%，收入增加39%；

沙加緬度：房價增加46%，收入增加35%；

士德頓：房價增50%，收入增45%。

兩個收入增幅高於房價成長的是：

聖荷西：房價增加34%，收入增加54%；

舊金山：房價增加26%，收入增加46%。

房價 加州 大都會

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