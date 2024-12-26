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加州7.0級地震波 16分鐘傳到東岸

編譯林思牧／綜合報導
地球景觀協會製作的GMV動畫，可以看見震波漣漪傳播的狀況，紅點處地面正在向上移動，藍點處地面正在向下移動。 (earthscope.org)
地球景觀協會製作的GMV動畫，可以看見震波漣漪傳播的狀況，紅點處地面正在向上移動，藍點處地面正在向下移動。 (earthscope.org)

12月5日上午在加州外海發生的7.0級大地震，在美國東部地區也造成微小的上下震動，但這種震動不是人能夠感覺到的。

沙加緬度蜂報報導，根據地面運動視像化GMV（Ground Motion Visualization）的動畫（animation），地震在太平洋標準時間上午10時47分發生以後，震波像池塘上的漣漪那樣向四周傳播，大約16分鐘以後到達美國東岸地區。

地球景觀協會（EarthScope Consortium）指出：「一旦地震波距離震央夠遠的時候，人們就無法再感覺到震動，但敏感的地震儀器（seismic instruments）仍然可以檢測到它們。」數據顯示，從南邊的佛羅里達州到北邊的緬因州，地震偵測點都記錄到短暫又輕微的震動。

地球景觀協會表示：「這個動畫顯示了北美各地地震儀偵測到的地面運動。圖上每個點都是一個地震偵測點，當地面向上移動時，它會變成紅色，當地面向下移動時，它會變成藍色。那次地震震央深度為6哩，位於加州芬代爾（Ferndale）西南約62哩處。這個稱為門多西諾三重交界處（Mendocino Triple Junction）一帶，是一個非常活躍的地震區。」

專家表示，這個交界處是北美板塊（North American tectonic plate）、太平洋板塊（Pacific tectonic plate）和戈爾達板塊（Gorda tectonic plate）相互摩擦的交會點。

美國地質學會（Geological Society of America）在臉書上發文稱，人們懷疑這次地震是在兩個板塊突然相互滑過時發生的，這種現象稱為走滑斷層（strike-slip fault）。

該學會又指出：「門多西諾三重交匯點周圍地區地震很常見…在過去的一個世紀裡，在本次震央的155哩方圓內，至少發生40次6級或更大的地震，其中包括5次7級或更大的地震。」

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