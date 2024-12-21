加州產險四哥 擬停保公寓、租屋

加州第四大產物保險公司Liberty Mutual，計畫2026年起不再承保加州公寓和租賃物業。(取自Liberty Mutual臉書)

加州 第四大房屋保險 公司「Liberty Mutual」計畫於2026年起，不再承保加州公寓與租賃物業。

舊金山紀事報報導，在一系列激勵保險公司在加州承保更多保單的改革前夕，根據加州保險部門(California Department of Insurance)，Liberty Mutual已通報加州監管機構，將在2025年停止提供新的公寓與租屋保單。現有客戶將於2026年，開始失去承保。

發言人聲明表示，在這個風險與波動持續增加期間，正透過簡化保險產品供應並投資 可長期獲益的領域，期以在加州建立一條可延續的商業道路。

2023年，Liberty Mutual為加州6.75%家庭保險市場提供承保，其中包括屋主、公寓業主與租屋者保險。文件顯示，Liberty Mutual目前為其Liberty Mutual與Safeco品牌的近6萬7500間公寓，以及約10萬2200間租賃物業提供保險。

發言人指出，自2023年12月以來，公司尚未以Liberty Mutual品牌提供新的公寓與租賃保單。

過去數年，多家主要保險公司已採取措施、減少在加州業務，但一次性退出整個產品線保險業務情況，相當罕見。

2023年，加州第二大保險公司「Farmers」的子公司「Farmers Direct Property and Casualty Insurance Co.」宣布計畫退出加州。另一家子公司「Foremost Insurance Co.」也退出公寓保險市場。

但是，Farmers上周宣布，加州其他子公司將開始在公寓與租賃兩個領域，吸引新客戶。並指出，加州保險市場已有改善。

另一方面，除了租戶及公寓保險之外，「First National」與兩家「Safeco」公司將停止提供給船隻(watercraft)新保單，並於2026年停止為摩托車與特殊車輛提供新保單。並將於2026年停止提供汽車保險給未達到良好駕駛(good driver)定義標準的駕駛人。發言人透露，許多相關保險產品線的財務表現不佳。

今年8月，Liberty Mutual也向加州提交通知，導因於老舊技術設備，停止向1萬7000名客戶提供火災住宅保險，但其與加州保險危機無關。

Liberty Mutual提交政府文件寫道，期望保險經紀人可協助受影響客戶找到新保險。所有現有客戶都將至少在2026年1月之前，仍可獲得承保。發言人表示，公司沒有計畫退出加州其他保險產品業務，並將持續為房主提供保險，並致力加州業務，持續提供核心Safeco產品。