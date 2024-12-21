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明年房市升溫 買家議價空間加大

編譯陳盈霖╱綜合報導
Zillow分析，美國人偏好租房。（KTLA）
Zillow分析，美國人偏好租房。（KTLA）

FOX 11電視台報導，2025年臨近，美國房地產市場或將轉變。Zillow預測，2025年房地產市場將更活躍，房屋庫存增加，替買家提供更多議價空間。然即使有更多房屋可供出售，購屋者也應預料貸款利率的波動恐帶來一些動盪。

Zillow首席經濟學家奧森（Skylar Olsen）在聲明中表示︰「2024年購房競爭令人意外地激烈，考慮購買力的門檻如此高，2025年將有更多庫存釋放，買家或可有更多喘息空間。」

•庫存增加 房價溫和成長

Zillow表示，隨著市場鬆動，2025年美國房屋銷售量將有增加，房價漲幅則保持溫和。Zillow預測2025年房價漲幅2.6%，這一相對緩慢的增長速度與今年情況類似。對於現有二手屋銷售，Zillow預估明年將達到430萬套，略高於2023年的410萬套和2024年的400萬套。

Zillow指出，儘管購房負擔能力問題依然存在，但買家可期待市場上有更多房屋選擇，意味著買家有更多考慮時間，在議價談判中取得更多優勢。

•貸款利率 如雲霄飛車起伏

根據Zillow分析，2025年貸款利率可能有所緩解，但正如2024年所顯示，抵押貸款利率走勢往往很難預測，購屋者應預期2025年全年貸款利率會有頻繁波動。

今年9月利率曾短暫下降，可負擔房屋比例短暫回升至19個月以來新高，然此後利率又回升至近7%，再度改變購屋者負擔能力。Zillow預測2025年將會有更多類似波動，在利率下降時出現短暫的再融資高峰。

Zillow並指出，隨著可負擔市場庫存逐漸鬆動，2024年買方市場蔓延至西南地區。然而，若抵押貸款利率下降幅度超過預期，可能削弱買方市場向西南擴張的前景，因競爭的增加將使談判優勢重新傾向於賣方。

•租房與小型宅 美國人漸接受

面對居高不下的成本，美國人正逐漸接受小型住宅與租房。奧森指出，美國人開始「擁抱溫馨」（embracing coziness），這個詞在過去的房地產語言中往往帶著些許批評意味，然「溫馨」這個詞，今年在上市房屋的描述中出現頻率，比2023年增加35%。

「許多人開始將租房視為一種長期生活方式。一波建築熱潮減輕租金壓力，租金負擔能力預計明年會有改善，當然前提是薪資能持續增長」奧森說。與此同時，租金漲幅保持合理水平，且提供優惠（如免費租幾周或免費停車）的租賃房源比例創歷史新高。Zillow預計至明年底，租戶能協商免費一個月租金等優惠的機會將減少。

2025年房地產市場或有轉變。（KTLA）
2025年房地產市場或有轉變。（KTLA）

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