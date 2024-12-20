大批中企參展CES遭拒簽 主辦方因應盼提供信息

CES主辦方通知拒簽客戶提供相關信息，努力了解真實範圍做應對措施。（小紅書截圖）

全球最大的美國消費性電子展（Consumer Electronics Show，簡稱CES ）將於2025年1月7日至10日在拉斯維加斯舉行，目前已有約4000家企業報名參展，超過30%來自中國。然而近期頻傳許多中國企業員工即便持有正式邀請函，卻遭遇美國簽證 被拒的困境，規模之大堪稱「前所未有」。

根據香港「南華早報」11月30日消息，許多申請者簽證面試過程中提及參加CES卻遭拒簽。一名北京科技公司市場人員表示，她提供CES邀請函並解釋參展原因，但面試官似乎並未考慮相關文件，最終遭拒簽。她與業內同事交談後發現，許多其他科技公司也面臨同樣的問題，只要涉及參加CES，拒簽率竟高達90%。

紐約諮詢公司iMpact創始人佩雷拉（Chris Pereira））透露，在近期一場針對中國企業的活動中，有40家公司參加，約半數員工即使持有CES邀請函，仍被拒發簽證。他指出，即使在新冠疫情 期間，申請CES相關簽證也相對順利，而如今的情況「令人失望」，這或是美國政府意圖減少美中交流的又一例證。

中國社交媒體小紅書有網友反映，自己花30萬參加CES展會，其中包括買展位10多萬，搭建費20多萬，公司鼓勵自己參加展會開發客戶，滿懷希望去面簽，結果吃了閉門羹。更有被拒簽人士已開始想補救辦法，考慮尋找專業人員幫忙代參展。

對於中國企業大規模遭拒簽，CES主辦方正在努力了解情況，並陸續通知拒簽客戶填寫表格提供相關信息，包括申請人姓名、公司名稱和簽證申請編號。主辦方表示，「我們鼓勵美國政府加快並批准因正當商業原因前往美國的簽證申請。」同時，中國駐美大使館也呼籲美方減少簽證及入境政策障礙，支持雙方在商務與科技領域的正常交流合作。

CES是全球科技行業的重要展會，來自世界各地的企業和專業人士每年齊聚一堂，共同展示和探討最新技術。自1991年以來，中國企業一直是CES的主要參展力量，2018年曾創下1551家參展的歷史紀錄，占總數三分之一以上。然而，隨著中美貿易爭端和疫情影響，中企參展人數起伏不定，2021年降至210家，2023年回升至493家，2025年預計將達1114家。