我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雪梨雙屍命案新進展 傳台裔夫「積欠鉅額賭債」妻不知情

布林肯：世界已經表態 「台灣是我們的事情」

去年3加州人死於嚴重蜱傳疾病RMSF 都去過墨國特卡特

洛杉磯訊
加州三名患者死於嚴重傳染病，發病前都去過墨西哥北部的旅遊勝地特卡特。(Pexels)
加州三名患者死於嚴重傳染病，發病前都去過墨西哥北部的旅遊勝地特卡特。(Pexels)

聯邦疾病防治中心（CDC）最近發布的一份報告顯示，2023年的三個月內，加州三名住院病人死於洛磯山斑點熱（Rocky Mountain spotted fever, RMSF），這是一種美洲部分地區流行的嚴重蜱傳疾病。

根據SFGATE的報導，這份報告指出，三名死者的年齡分別為4歲半、17歲和65歲，他們在發病前的8天內，都曾去過或居住在墨西哥北部的旅遊勝地特卡特（Tecate）。

報告稱，從2023年7月至2024年1月期間，加州公共衛生廳（CDPH）共記錄6起RMSF病例。在對倖存患者及其家屬進行調查後，當局確定，這些患者都曾在墨西哥地區接觸到病毒。值得注意的是，該地區此前並未被認定為RMSF的高風險區域。

CDC表示，盡管RMSF疾病可以通過使用強力黴素（doxycycline）早期治療，但如果沒有及時診斷和治療，可能會致命。該疾病最初症狀包括惡心、頭痛和腹痛，患者發燒後約兩到四天內，通常還會出現明顯的斑狀皮疹，這種皮疹可能在病程中發生變化。即便經過治療，倖存者仍可能面臨長期後遺症，包括聽力損失、截肢或精神殘疾等。

報導稱，這種疾病主要通過當地的棕色狗蜱、以及流浪狗傳播。CDC建議，如果人們被蜱蟲咬傷後生病，或者最近去過蜱蟲高發的茂密森林地區，應及時就醫。如果醫生懷疑患者可能感染RMSF並要求進行血液檢測，病人應在檢測結果獲得前就進行抗生素治療，因為這個結果可能需要數周時間，

這份報告還指出，此次疫情爆發凸顯墨西哥成為RMSF風險區域的新情況，並強調美墨邊境兩側醫療提供者，需要提高意識。該報告解釋說，地方、州和國際衛生機構之間的協作，美墨兩國在監測和溝通方面的持續合作，對診斷患者是否感染疾病以及預防措施至關重要。

墨西哥 CDC 加州

上一則

跨國團夥盯上爾灣高檔區 至少8戶被盜 屋主被綁當人質

下一則

防禽流感擴散 加州進入緊急狀態

延伸閱讀

加州宣布進入禽流感緊急狀態

加州宣布進入禽流感緊急狀態
加州三患者死於傳染病 發病前都去過這地方

加州三患者死於傳染病 發病前都去過這地方
MLB／尷尬了 貝林傑老婆是史丹頓前女友 2球星在洋基成隊友

MLB／尷尬了 貝林傑老婆是史丹頓前女友 2球星在洋基成隊友
洛縣高院華裔黃安妮 獲任加州中區聯邦法官

洛縣高院華裔黃安妮 獲任加州中區聯邦法官
「CAR T細胞」免疫療法 抗癌新利器 前總統卡特治癒歡度百歲

「CAR T細胞」免疫療法 抗癌新利器 前總統卡特治癒歡度百歲
賀錦麗敗選 4軍師忙甩鍋 怪別人、怪時間不夠、怪性別歧視

賀錦麗敗選 4軍師忙甩鍋 怪別人、怪時間不夠、怪性別歧視

熱門新聞

御香食品即食肉類產品的李斯特菌疫情已蔓延至美國8個州。（CDC）

又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品

2024-12-11 16:16
行車記錄器已成為許多車主的「電子證人」，不僅有助事故真相釐清與法庭證據支持，亦為商用車輛業主提供保險折扣。（記者張庭瑜／攝影）

行車記錄器作證 律師：需符3要件才具法律效力

2024-12-13 01:20
周應標（Yinpiao Zhou，音譯）涉嫌11月底，使用無人機飛越范登堡太空基地拍攝照片。（KTLA5電視台）

華男持綠卡飛中國登機前被攔截 因做這件事

2024-12-11 15:31
1960年後出生者，要到67歲才能領取全額社安退休金。圖為示意圖。（pexels）

2025社安退休金計畫 有幾項改變

2024-12-15 19:19
「丁胖子廣場」附近一個家庭旅館內，有華人上吊自殺。（取自X）

蒙市家庭旅館華人上吊 房東推門驚見慘狀呼「救命」

2024-12-17 20:53
PIH Health Whittier Hospital的外觀。（取自PIH Health網頁）

PIH Health洛杉磯3醫院被駭 網路、電話已癱瘓14天

2024-12-15 01:14

超人氣

更多 >
「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起

「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起
降價代表快過期了？ 破解好市多肉類13項常見迷思

降價代表快過期了？ 破解好市多肉類13項常見迷思
Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？

Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？
美國擬禁數百萬家庭使用的中國製造TP-Link路由器

美國擬禁數百萬家庭使用的中國製造TP-Link路由器
Fed轉鷹 道指重挫逾1100點…連跌10日 50年首見

Fed轉鷹 道指重挫逾1100點…連跌10日 50年首見