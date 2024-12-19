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36號提案通過 私營監獄看好業務大增

編譯林思牧／綜合報導
CoreCivic 私營監獄的管理人員 。(corecivic.com)
CoreCivic 私營監獄的管理人員 。(corecivic.com)

加州州議會於2019年立法禁止使用私營監獄。但11月選舉的結果顯示，居民對自由派的縱容犯罪政策已忍無可忍，川普當選以及36號提案壓倒性過關，代表加州以及全國各地的私營監獄都會有利可圖。

舊金山紀事報報導，加州掌權者近年來宣稱私營監獄出於營利動機，希望把更多人關進監獄，而不是改造犯人。多年來加州官員一直致力於拆散私營監獄產業、減少公立監獄數量、減短罪犯的量刑、保護非法移民避免他們被遞解出境。

但如今一位私營監獄執行長將第36號提案的勝利，視為其公司的勝利，這一消息也凸顯了加州選民希望犯罪猖獗的情況有重大逆轉的民心。

CoreCivic是美國最大的私營監獄和拘留中心營運商之一。執行長希寧格 (Damon Hininger)指出，36號提案的通過是私營保安行業好運的風向標，即使是自由派的加州也將採取更嚴格的治安和量刑措施，其他該公司已在運營監獄的許多個州，更可能馬上發生業務大增的情況。

希寧格在11月7日的財報電話會議上表示：「我們認為這不僅表明了加州的轉變，而且我認為其他州也在考慮對量刑政策採取正確的步驟。」 該公司預計，未來五年全國監獄人口將增加，同時，州政府懲戒局也正面臨監獄和管理人員短缺的問題。希寧格表示，這都會讓CoreCivic受益。

加州加強對竊盜和毒品犯罪處罰的措施，不僅會增加監獄和看守所的人口，還可能導致更多被指控犯罪的人，被移交給聯邦當局，非法入境的罪犯可能會被驅逐出境。隨著總統當選人川普承諾將掀起一波大規模驅逐浪潮，產業領袖表示，選民支持的反犯罪打擊行動，對私營監獄的業務也有利。

CoreCivic於7月與加州懲戒局簽訂一份價值7070萬元的合同，為刑期還剩不到兩年的囚犯，提供重返社會服務（reentry services）。目前尚不清楚因36號提案出現的監獄人口增長，是否會增加該公司的重返社會服務合約。

監獄 加州 川普

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