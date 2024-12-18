我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

離奇…維州男森林狩獵 慘遭同伴射殺的熊「壓死」

俄核司令被炸死瞬間畫面曝光 專家：差10秒可能逃過一劫

關注青少年心理健康 「留出空間整修」計畫啟動

記者劉子為/洛杉磯報導
座談會結束後還設有「自我關懷博覽會」，讓參與者們體驗自我療癒的小方法。（記者劉子為/攝影）
座談會結束後還設有「自我關懷博覽會」，讓參與者們體驗自我療癒的小方法。（記者劉子為/攝影）

加州公共衛生廳（California Department of Public Health, CDPH）健康平等辦公室（OHE）12月16日宣布啟動「留出空間整修」（Take Space to Pause）計畫，這是加州兒童與青少年行為健康倡議（CYBHI）的一部分。該計畫旨在通過消除青少年對心理健康的自我汙名化，鼓勵他們積極尋求幫助，並推動更健康的應對行為。

在洛杉磯舉行的啟動儀式上有一場心理健康座談會，與會者分享自身經歷，呼籲關注青少年心理健康問題，並宣傳「Take Space to Pause」計畫。該計畫由全州數千名青少年共同設計，確保其真實性與實用性。該計畫幫助青少年識別壓力達到「臨界點」（breaking points）的時刻，並提供定製化的應對方式，教導他們採取正向應對行為來緩解壓力，減少危機的發生頻率。座談會結束後還設有「自我關懷博覽會」（Self-Care Fair），讓參與者們體驗自我療癒。

數據顯示，青少年面臨心理健康挑戰的比例正在快速增長，特別是在非裔、亞裔及太平洋島民、拉丁裔、美洲原住民和LGBTQ等群體中尤為嚴重。這些群體往往因資源不平等而面臨更大的壓力，心理健康支持的公平獲取已成為加州公共衛生廳的重要目標。

CYBHI主任Dr. Sohil Sud在致辭中表示：「今天是加州的重要一天，我很高興能在這裡與大家一起傳遞這個關鍵訊息。Take Space to Pause計畫鼓勵我們停下來關注自己，認識心靈與身體以及所處社會之間的關聯，並讓每個人知道自己被愛、被支持。」Sud進一步指出，這項計畫是整體變革的一部分，加州正在推動一項為期數年的、多達數十億美元的行為健康計畫，旨在重新構想如何為兒童、青少年及其家庭提供支持。他說，「這項倡議的核心來自於青少年和家庭的呼聲，他們希望醫療系統能更有效地運作，並擁有能與自己文化、語言相符的支持者。同時，我們還需要在家庭、社區、學校、大學、托兒所和線上等場景中提供幫助。」

CYBHI主任Dr. Sohil Sud表示，Take Space to Pau...
CYBHI主任Dr. Sohil Sud表示，Take Space to Pause計畫鼓勵停下來關注自己，認識心靈與身體以及所處社會之間的關聯。（記者劉子為/攝影）

CDPH健康平等辦公室助理副主任Ana Bolaños提到，「雖然青少年對他人心理健康問題的態度比較包容，但對自己的挑戰卻常常感到內疚或羞恥。本計畫的目的是讓青少年明白，心理健康不應該是壓力來源，他們也有社群和資源可以支持他們。」

CDPH健康平等辦公室助理副主任Ana Bolaños指出，本計畫的目的是讓青少...
CDPH健康平等辦公室助理副主任Ana Bolaños指出，本計畫的目的是讓青少年明白，心理健康不應該是壓力來源，他們也有社群和資源可以提供支持。（記者劉子為/攝影）

此外，該計畫還向全州28個地方受助組織和部落組織提供技術支持，特別關注弱勢群體所在的偏遠地區和城市地區。這些社區組織將獲得一套宣傳工具包，可根據不同受眾的需求調整內容和語言，進一步擴大計畫影響力。

專家指出，半數心理疾病在14歲前就已出現徵兆，因此早期干預對減緩症狀、避免疾病進一步惡化至關重要。「Take Space to Pause」計畫的目標是幫助青少年識別壓力來源，學會積極應對，從而預防心理健康障礙升級。 更多有關該計畫的信息，請訪問加州公共衛生廳官網。

CYBHI主任Dr. Sohil Sud表示，Take Space to Pau...
CYBHI主任Dr. Sohil Sud表示，Take Space to Pause計畫鼓勵停下來關注自己，認識心靈與身體以及所處社會之間的關聯。（記者劉子為/攝影）
CDPH健康平等辦公室助理副主任Ana Bolaños指出，本計畫的目的是讓青少...
CDPH健康平等辦公室助理副主任Ana Bolaños指出，本計畫的目的是讓青少年明白，心理健康不應該是壓力來源，他們也有社群和資源可以提供支持。（記者劉子為/攝影）

心理健康 加州 原住民

上一則

「日光法」、修復盜竊案「鎖車」漏洞等 交通新規明年上路

下一則

專家：狗咬人是天性 主人需警戒

延伸閱讀

幫助中國孕婦來美產子 加州華裔男子被判刑3年半

幫助中國孕婦來美產子 加州華裔男子被判刑3年半
紐森召開特別會議對付川普 聖荷西市長馬漢質疑

紐森召開特別會議對付川普 聖荷西市長馬漢質疑
治癒加州系列十之10（Healing California）

治癒加州系列十之10（Healing California）
州大各校近年學生人數 增減落差大

州大各校近年學生人數 增減落差大
州檢察長本周提法案 促社媒加90秒青少年心理風險警告

州檢察長本周提法案 促社媒加90秒青少年心理風險警告
州政府推免費青少年心理輔導APP

州政府推免費青少年心理輔導APP

熱門新聞

御香食品即食肉類產品的李斯特菌疫情已蔓延至美國8個州。（CDC）

又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品

2024-12-11 16:16
行車記錄器已成為許多車主的「電子證人」，不僅有助事故真相釐清與法庭證據支持，亦為商用車輛業主提供保險折扣。（記者張庭瑜／攝影）

行車記錄器作證 律師：需符3要件才具法律效力

2024-12-13 01:20
周應標（Yinpiao Zhou，音譯）涉嫌11月底，使用無人機飛越范登堡太空基地拍攝照片。（KTLA5電視台）

華男持綠卡飛中國登機前被攔截 因做這件事

2024-12-11 15:31
1960年後出生者，要到67歲才能領取全額社安退休金。圖為示意圖。（pexels）

2025社安退休金計畫 有幾項改變

2024-12-15 19:19
PIH Health Whittier Hospital的外觀。（取自PIH Health網頁）

PIH Health洛杉磯3醫院被駭 網路、電話已癱瘓14天

2024-12-15 01:14
最後好市多退還她四分之一的錢。（讀者提供）

好市多的退貨神話…1盒4個石榴爛1顆 華女退款1/4

2024-12-13 18:06

超人氣

更多 >
被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字

被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字
華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌

華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌
這9種甜點 烹飪專家：上高級餐廳絕不要點

這9種甜點 烹飪專家：上高級餐廳絕不要點
美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券

美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券
「明天你是否依然愛我」73歲音樂人楊立德 心臟驟停離世

「明天你是否依然愛我」73歲音樂人楊立德 心臟驟停離世