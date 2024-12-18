關注青少年心理健康 「留出空間整修」計畫啟動

座談會結束後還設有「自我關懷博覽會」，讓參與者們體驗自我療癒的小方法。（記者劉子為/攝影）

加州 公共衛生廳（California Department of Public Health, CDPH）健康平等辦公室（OHE）12月16日宣布啟動「留出空間整修」（Take Space to Pause）計畫，這是加州兒童與青少年行為健康倡議（CYBHI）的一部分。該計畫旨在通過消除青少年對心理健康 的自我汙名化，鼓勵他們積極尋求幫助，並推動更健康的應對行為。

在洛杉磯舉行的啟動儀式上有一場心理健康座談會，與會者分享自身經歷，呼籲關注青少年心理健康問題，並宣傳「Take Space to Pause」計畫。該計畫由全州數千名青少年共同設計，確保其真實性與實用性。該計畫幫助青少年識別壓力達到「臨界點」（breaking points）的時刻，並提供定製化的應對方式，教導他們採取正向應對行為來緩解壓力，減少危機的發生頻率。座談會結束後還設有「自我關懷博覽會」（Self-Care Fair），讓參與者們體驗自我療癒。

數據顯示，青少年面臨心理健康挑戰的比例正在快速增長，特別是在非裔、亞裔及太平洋島民、拉丁裔、美洲原住民 和LGBTQ等群體中尤為嚴重。這些群體往往因資源不平等而面臨更大的壓力，心理健康支持的公平獲取已成為加州公共衛生廳的重要目標。

CYBHI主任Dr. Sohil Sud在致辭中表示：「今天是加州的重要一天，我很高興能在這裡與大家一起傳遞這個關鍵訊息。Take Space to Pause計畫鼓勵我們停下來關注自己，認識心靈與身體以及所處社會之間的關聯，並讓每個人知道自己被愛、被支持。」Sud進一步指出，這項計畫是整體變革的一部分，加州正在推動一項為期數年的、多達數十億美元的行為健康計畫，旨在重新構想如何為兒童、青少年及其家庭提供支持。他說，「這項倡議的核心來自於青少年和家庭的呼聲，他們希望醫療系統能更有效地運作，並擁有能與自己文化、語言相符的支持者。同時，我們還需要在家庭、社區、學校、大學、托兒所和線上等場景中提供幫助。」 CYBHI主任Dr. Sohil Sud表示，Take Space to Pause計畫鼓勵停下來關注自己，認識心靈與身體以及所處社會之間的關聯。（記者劉子為/攝影）

CDPH健康平等辦公室助理副主任Ana Bolaños提到，「雖然青少年對他人心理健康問題的態度比較包容，但對自己的挑戰卻常常感到內疚或羞恥。本計畫的目的是讓青少年明白，心理健康不應該是壓力來源，他們也有社群和資源可以支持他們。」 CDPH健康平等辦公室助理副主任Ana Bolaños指出，本計畫的目的是讓青少年明白，心理健康不應該是壓力來源，他們也有社群和資源可以提供支持。（記者劉子為/攝影）

此外，該計畫還向全州28個地方受助組織和部落組織提供技術支持，特別關注弱勢群體所在的偏遠地區和城市地區。這些社區組織將獲得一套宣傳工具包，可根據不同受眾的需求調整內容和語言，進一步擴大計畫影響力。