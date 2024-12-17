州大各校近年學生人數 增減落差大

加州州大系統各大學近年來學生人數增減幅度不一，蘇諾瑪州大入學人數減少情況，相當嚴重。(圖取自蘇諾瑪州大臉書)

加州 州立大學23個校區學生人數在疫情 期間大幅減少，整體入學率比十年前低了2.7%。然而，在這個數字背後是更複雜情況，部分個別校區入學率出現兩位數百分比的增長，其他校區則出現大幅下降。

「舊金山 紀事報」報導，聖瑪科斯州大(Cal State San Marcos)與蘇諾瑪州大(Sonoma State)就是兩個強烈對比。前者目前擁有1萬4655名學生，自2015年以來成長近15%，是同時期加州州大校區學生人數增幅最大的學校之一。蘇諾瑪州大則從2015年的9408名學生減少至2024年的5784名學生，入學人數減少情況相當嚴重。

兩所校區學生入學率分歧，顯示加州州立大學這個美國最大的大學系統面臨招生挑戰、如何提供學生服務，以及經費分配的困境。

今年秋季學年入學率增減不一的趨勢仍持續，州大有15個校區入學人數較前一年增加，8個校區入學人數減少。新生分布不均的部分原因，是人口、生活成本與勞動市場的地區差異。也可能反映出校區是否符合通勤或校園居民需求，可提供更高或更低需求的學位，並提供更多或更少去年因聯邦財務援助延誤而受影響學生服務。

社區學院學生是加州州立大學主要學生來源，疫情期間，社區學院入學率下降，儘管目前學生人數已開始恢復。

儘管如此，智庫「加州公共政策研究院」(Public Policy Institute of California)預估，由於完成大學準備課程的高中生比例增加、大學入學率提高，加州州立大學入學率將於2035年之前持續上升。蒙特瑞州大(Cal State Monterey Bay)負責招生管理與學生事務副校長卡波斯(Ben Corpus)表示，學校2023-24學年度入學率上升16%，是州大系統中最高增幅，今年秋季班校園內宿舍也是十年來首次無空房。

另一個極端則是蘇諾瑪州大(Sonoma State)及洛杉磯州大(Cal State Los Angeles)入學率減少幅度為州大系統最大，兩校已凍結招聘並削減課程，以彌補經費缺口。

從這個學年度開始，加州州立大學也將經費重新分配給入學率高或需求較高的校園，而非入學率下降的學校。