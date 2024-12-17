我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

多州頻出現無人機掀陰謀論 關鍵問答一次看

威州基督教私校3死6傷 15歲女學生槍殺同學老師後自盡

州大各校近年學生人數 增減落差大

編譯組╱綜合報導
加州州大系統各大學近年來學生人數增減幅度不一，蘇諾瑪州大入學人數減少情況，相當嚴重。(圖取自蘇諾瑪州大臉書)
加州州大系統各大學近年來學生人數增減幅度不一，蘇諾瑪州大入學人數減少情況，相當嚴重。(圖取自蘇諾瑪州大臉書)

加州州立大學23個校區學生人數在疫情期間大幅減少，整體入學率比十年前低了2.7%。然而，在這個數字背後是更複雜情況，部分個別校區入學率出現兩位數百分比的增長，其他校區則出現大幅下降。

舊金山紀事報」報導，聖瑪科斯州大(Cal State San Marcos)與蘇諾瑪州大(Sonoma State)就是兩個強烈對比。前者目前擁有1萬4655名學生，自2015年以來成長近15%，是同時期加州州大校區學生人數增幅最大的學校之一。蘇諾瑪州大則從2015年的9408名學生減少至2024年的5784名學生，入學人數減少情況相當嚴重。

兩所校區學生入學率分歧，顯示加州州立大學這個美國最大的大學系統面臨招生挑戰、如何提供學生服務，以及經費分配的困境。

今年秋季學年入學率增減不一的趨勢仍持續，州大有15個校區入學人數較前一年增加，8個校區入學人數減少。新生分布不均的部分原因，是人口、生活成本與勞動市場的地區差異。也可能反映出校區是否符合通勤或校園居民需求，可提供更高或更低需求的學位，並提供更多或更少去年因聯邦財務援助延誤而受影響學生服務。

社區學院學生是加州州立大學主要學生來源，疫情期間，社區學院入學率下降，儘管目前學生人數已開始恢復。

儘管如此，智庫「加州公共政策研究院」(Public Policy Institute of California)預估，由於完成大學準備課程的高中生比例增加、大學入學率提高，加州州立大學入學率將於2035年之前持續上升。蒙特瑞州大(Cal State Monterey Bay)負責招生管理與學生事務副校長卡波斯(Ben Corpus)表示，學校2023-24學年度入學率上升16%，是州大系統中最高增幅，今年秋季班校園內宿舍也是十年來首次無空房。

另一個極端則是蘇諾瑪州大(Sonoma State)及洛杉磯州大(Cal State Los Angeles)入學率減少幅度為州大系統最大，兩校已凍結招聘並削減課程，以彌補經費缺口。

從這個學年度開始，加州州立大學也將經費重新分配給入學率高或需求較高的校園，而非入學率下降的學校。

加州 疫情 舊金山

上一則

「一切為孩子」慈善晚宴 為殘疾兒童募款

下一則

內含費用多 速食外送並不經濟實惠

延伸閱讀

風暴席捲全美降大雪路面結冰 加州罕見冬季龍捲風

風暴席捲全美降大雪路面結冰 加州罕見冬季龍捲風
羅蘭學區「學生聲音」獲加州學校教協金鐘獎

羅蘭學區「學生聲音」獲加州學校教協金鐘獎
經濟制度對勞資平衡評比 加州全國第9

經濟制度對勞資平衡評比 加州全國第9
零排放車輛市場 各縣偏好品牌不同

零排放車輛市場 各縣偏好品牌不同
新加州提案 都會鄉村分庭抗禮

新加州提案 都會鄉村分庭抗禮
加州高鐵獲聯邦資金 阻礙日增

加州高鐵獲聯邦資金 阻礙日增

熱門新聞

御香食品即食肉類產品的李斯特菌疫情已蔓延至美國8個州。（CDC）

又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品

2024-12-11 16:16
行車記錄器已成為許多車主的「電子證人」，不僅有助事故真相釐清與法庭證據支持，亦為商用車輛業主提供保險折扣。（記者張庭瑜／攝影）

行車記錄器作證 律師：需符3要件才具法律效力

2024-12-13 01:20
周應標（Yinpiao Zhou，音譯）涉嫌11月底，使用無人機飛越范登堡太空基地拍攝照片。（KTLA5電視台）

華男持綠卡飛中國登機前被攔截 因做這件事

2024-12-11 15:31
在中國大陸做機票生意的張先生（左）和沈女士，11月16日在爾灣向當地警局反映情況。（記者王若然／攝影）

華女住富人區竟是老賴 遭多中國人跨國追債

2024-12-09 20:09
1960年後出生者，要到67歲才能領取全額社安退休金。圖為示意圖。（pexels）

2025社安退休金計畫 有幾項改變

2024-12-15 19:19
發生家庭犬咬死小主人悲劇的住家，位於柯汶那Palomino Dr 2500號街區一處門衛住宅區。（記者楊青/攝影）

悲劇 南加兩犬咬死自家五歲娃 苦主疑華人

2024-12-09 17:14

超人氣

更多 >
走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約

走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約
雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍

雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍
研究證實黑色塑膠鍋鏟恐致癌 該立刻扔掉嗎？

研究證實黑色塑膠鍋鏟恐致癌 該立刻扔掉嗎？
盤子重複取餐是大忌？ 吃自助餐最常犯的6個錯誤

盤子重複取餐是大忌？ 吃自助餐最常犯的6個錯誤
只是鼓勵？ 曾志偉頒獎典禮三摸海清的臉 挨轟油膩、沒分寸

只是鼓勵？ 曾志偉頒獎典禮三摸海清的臉 挨轟油膩、沒分寸