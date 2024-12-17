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聯邦環保署：致癌化合物TCE、PCE漸退場

編譯胡立宗╱綜合報導
聯邦環保署公告逐步汰換TCE、PCE。（ABC 7電視台畫面）
聯邦環保署公告逐步汰換TCE、PCE。（ABC 7電視台畫面）

經過多年爭論協商，聯邦環保署（US Environmental Protection Agency）日前終於定案，基於對人體的危害與致癌風險，禁止使用三氯乙烯與四氯乙烯，不過工業用途，特別是軍事，部分還將有限度使用，面對一般消費者的則必須逐年退場。

三氯乙烯，英文為trichloroethylene或TCE，四氯乙烯，又稱全氯乙烯，英文名perchloroethylene、PCE或PERC。

TCE的歷史與危害

TCE早在1920年代就已成為主要的工業溶劑成分之一，易揮發又不易燃的特性，使得TCE常用於金屬製品的除汙劑、去脂劑、密封劑，與油漆、塗料中。

CNN報導指出，以北卡的陸戰隊基地Camp Lejeune為例，在1975年至1985年TCE濃度是許可值70倍，當時派駐過此地的軍人罹患帕金斯症的風險高出全美其他基地的70%。

因為TCE的用途廣泛。聯邦疾病中心（CDC）先前的統計發現，美國飲水水源地的4.5%至18%都被檢出過TCE，影響1900萬人。透過飲水接觸到TCE的，雖然濃度較低，但也可能導致癌症、非霍奇金氏淋巴瘤、神經和免疫系統異變，與生殖系統、肝腎傷害。

聯邦新制下，主要對工業用TCE設限，並要求逐步汰換其他原料。目前在使用TCE工廠的人員開始納入更嚴格的保護規定下，部分非得使用TCE的國防等產業，也須受更嚴格的安全限制。

PCE的歷史與危害

PCE是人造化合物，同樣具備易揮發、不易燃的特性，常用於乾洗店、織品精製與金屬業者，一些去水劑、去汙劑、矽潤滑劑也會使用。

PCE可能引發腦癌、腎癌、肝癌、睪丸癌，也會傷害肝、腎，與免疫、神經、生殖系統。

最常接觸到PCE的途徑是空氣傳播，PCE也可能滲入地下或汙染飲水。乾洗店的工作人員是最容易受害的群體，但在附近的居民也有可能呼吸到高濃度的PCE。另外，美國5%的飲用水，PCE濃度超標。

聯邦環保署計畫以十年汰換PCE，最短的限期三年，不過乾洗部分，除了要視機具的購入年份，新一屆的聯邦參議院還可依「Congressional Review Act」修改規定。

與TCE同樣，國防、航空等產業仍可有限度地使用PCE，不過員工的健康保障將更為嚴格。

致癌 癌症 參議院

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