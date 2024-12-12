今年冬季不再苦於流感 這幾款副食品必吃

草莓是增加免疫最佳食物之一。（取自nbc4電視台畫面）

洛杉磯 NBC 4電視台報導，隨著感冒和流感 季節來臨，除即時接種季節性流感與新冠肺炎疫苗 外，養成健康生活習慣，如充足睡眠、規律運動、控制壓力等，亦能增強自身免疫，當然還有健康飲食。根據TODAY.com先前報導，促進健康免疫系統最佳飲食中，約75%為植物性，能提供身體防禦所需營養，包括蛋白質、纖維和維生素、礦物質與抗氧化劑等營養素。

TODAY.com營養編輯兼註冊營養師瑞佐（Natalie Rizzo）表示，維生素C和鋅（zinc）對免疫系統很有幫助，但研究表明維生素A、E、D和B、葉酸、鐵、銅和硒也有助免疫健康。瑞佐說，這些營養素能幫助免疫系統正常運作，幫助生病時復元，然僅靠飲食並不能預防疾病，若接觸到諾羅病毒等高度傳染性疾病的細菌後再觸摸臉，再多的維生素也無法阻止病毒感染。

多吃含有營養的食物增加免疫系統也很重要，想吃零食時，可考慮一些具有增強免疫的食品。其中，草莓不僅是美味的超級水果，更是增強免疫最佳零食之一。瑞佐說，「漿果是維生素C極好的來源，一份大約包含八顆新鮮草莓或一杯切片草莓，可幾乎100%提供每日所需維生素C。」根據TODAY.com，草莓中的抗氧化可支持心臟健康，有助減少體內發炎。除草莓外，覆盆子和藍莓也富含維生素C。

瑞佐還推薦紅甜椒（Red bell）、橙（Orange）和南瓜子（Pumpkin seeds）等增強免疫的食物。紅甜椒熱量與脂肪含量低，一份生的紅甜椒（約半杯）可提供每日所需維生素C 100%以上，還有維生素B群、礦物質和抗氧化劑。100%柳橙汁也是維生素C絕佳來源之一，柳橙也是鉀、葉酸和鈣的來源，還有抗氧化劑，能抑制炎症。至於南瓜子營養豐富，提供植物性蛋白質和omega-3脂肪酸，及許多對免疫功能很重要的維生素和礦物質。「ㄧ盎司南瓜子的鋅含量相當於每日攝取量的20%，鋅是另一種有助抵抗感冒的營養素。」