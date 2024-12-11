年薪近14萬 加州小島東線兄弟燈塔徵守護者 打理5客房

在燈塔小島上打理小客棧，年薪近14萬美元。（東線兄弟燈塔臉書影音截圖）

洛杉磯NBC 4電視台報導，位於加州 列治文（Richmond），坐落於舊金山 （San Francisco）和聖保羅灣（San Pablo bays）間，莫拉特角（Point Molate）附近海峽的一個小島上，非營利組織東線兄弟燈塔（East Brother Light Station）正尋找新的守護者，來管理與經營該組織所屬旅館。

東線兄弟燈塔的物業包括興建於1874年的燈塔，一座替客人提供晚餐與早餐、五間房間的客棧（Lighthouse Inn），及一間用於客棧經營者居住的三房小屋。根據招募資訊，東線兄弟燈塔希望找到一對夫妻經營者負責管理旅館，燈塔周圍設施的維護則由志工協助完成。

東兄弟燈塔所屬旅館正招募新的管理人員。（東線兄弟燈塔臉書）

列治文前市長兼該非營利組織主席巴特（Tom Butt）向CNBC表示，「這是那種人們會說，『我不會用世界上任何東西交換這個機會，但我也絕不會再做一次』的工作，這工作很辛苦，但也很有成就感。」

申請者至少有一人需持有美國海岸防衛隊（Coast Guard）商船船員證書（Merchant Mariner Credential）操作船隻執照，擁有操作船隻接送客人往返小島的資格。巴特強調，海岸防衛隊執照是絕對必要且不可協商的條件。申請者還需具備酒店經營經驗，根據招聘要求，還要具備高品質烹飪技術，及替客人提供清潔服務能力。「我們希望找到能與我們（非營利組織）及大眾合作，且真正熱愛這份工作的人」他說。

東兄弟燈塔所屬旅館正招募新的管理人員。（東線兄弟燈塔臉書）

客棧每周四至周日開放，亦接受當日租用及特殊活動預約。小島上沒有有線電話、網際網路或水壓系統，招聘訊息還明確表明「申請者不得吸菸」。新的管理人需於2025年4月上任，但聘用後會立即進行為期兩周培訓。

這項招聘訊息12月起開放至找到合適人選為止。旅館管理人薪資來自與該非營利組織共同分享的旅館收入，他們也能保留小費，有健保 和居住空間等福利。

上一個財年（2023年6月至2024年6月），該小島總收入38萬1000元，客棧管理人薪資接近13萬9000元。巴特補充，過去客棧管理人多來自加州以外地區，「我們不在乎來自哪裡，只要是合適人選即可。」