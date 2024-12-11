搭迪士尼原創火車 「牧場上的聖誕節」活動亮點

位於聖塔瑪格麗塔牧場的牧場上的聖誕節活動，民眾將有機會一睹迪士尼樂園開園營運的元老級列車。（聖塔瑪格麗塔牧場）

洛杉磯 KTLA 5電視台報導，節日魔力今年再次降臨歷史悠久的聖塔瑪格麗塔牧場（Santa Margarita Ranch）。第二屆「牧場上的聖誕節 」（Christmas at the Ranch）已開幕，將持續至本月22日，每個周末替遊客帶來一場結合歷史、節日氛圍與親子同樂的美好體驗。

這個節慶活動最大亮點之一，是能乘坐歷史悠久的迪士尼 樂園（Disneyland）原創列車。這些列車是1955年迪士尼樂園開園時，最初營運的「元老級列車」，1960年代後逐步退役，自2001年以來一直駐紮於聖塔瑪格麗塔牧場。

部分車廂已被修復至近乎全新狀態。活動協辦人兼策畫人羅西（Steve Rossi）表示，參觀者「將有機會看到這些列車車廂，於迪士尼當年開園時最原始的風貌。」

遊客可登上兩種類型的列車：一輛1940年代柴油開放式列車，或一亮1980年代蒸汽牽引的迪士尼列車。列車將帶領遊客進行兩哩的遊覽，一睹當地優美風景，終點是聖誕老人村（Santa's Village），可觀賞優美聖歌、魔術表演、騎馬並與聖誕老公公合照。

羅西表示，有鑑於去年活動成功舉辦，今年主辦單位擴大餐車供應，並增加下午晚些時候的火車行程。今年也增加聖誕市集，提供珠寶、皮革製品和蠟燭等手工藝品。門票需提前上網購買，票價從兒童25元到成人40元不等，兩歲及以下兒童免費。更多資訊可上https://www.christmasatthemargarita.com/。