才脫離疫期詐騙 加州就業發展局盜領事件仍沒完

加州的失業金現在仍有盜領案。（取自EDD網頁）

「CalMatters」的調查報導指出，加州就業 發展局（EDD）與失業給付的問題可謂一波未平一波又起，剛剛靠著聯邦救濟撐過新冠期間的大規模詐騙事件，失業金 分發商由Bank of America換成Money Network後，簽帳卡失業金遭到盜領的事件又開始出現。

第一個問題是，就發局的基礎設施太過老舊，新冠期間的爆量申請自然導致體系癱瘓，不只4000萬通的電話讓客服中心應接不暇，線上申請與稽查也是一團亂，更別提失業金發放的後續追蹤。當然，就發局已經爭取到12億美元的EDDNext計畫，但道理很明顯，七年之病，求三年之艾。

2023年底，就發局找來Salesforce重建MyEDD線上管理系統，然後由Amazon Web Services更新、整合就發局的電話系統，2025年起還將發包改善就發局的核心系統，以管理所有的申請案件。不過，整個計畫完成，最快也要五年。

第二個問題是，失業金的稅基不穩。州議會上次修改失業稅率已經是1984年的事了，當時用到現在的規定是，雇員每年首次累積領到7000美元的薪資，業者才須繳失業稅。但議會獨立機關立法分析辦公室（LAO）的建議是提高到每年4萬6800美元，且稅率一致為1.9%。

雖然議員才剛收到分析辦的報告，但業者的抱怨之聲已經層出不窮，未來能否定案還在未定之天。但稅基過窄，還牽涉到更大的問題： 失業金早就已經負債200億美元，目前全靠聯邦挹注，但每年光利息就要10億美元，未來每年還會虧損20億美元，失業金已然是加州財政的超大黑洞。

第三，失業金盜領又起。新冠期間失業金才因為集團詐騙損失110億美元，導致負責發放的Bank of America被罰1億美元，但在換手給Money Network後，2022年起已經累積149起申訴案，還有一些針對Money Network的民事訴訟。

Money Network雖然回應，只是個別案例，但連就發局都還在調查受害人數，實際遭到盜領的人還難以確定。

受害案例

2024年以來，簽帳卡遭到盜領的案例，CalMatters採訪到兩人，一是聖地牙哥縣的Kim Tanner，一是橙縣的Lea Bitton。

Kim Tanner說她的3161美元失業給付在7月遭到盜領，但在向Money Network反映後，對方卻說要90天才能查清，而且不確定能夠全額退還。正需要錢繳房租的她，開始向Money Network的母公司Fiserv申訴，然後是就發局，最後找上加州參議員。

當看到Reddit與Facebook的類似案例，她說她頭都快炸了，沒想到受害者有那麼多。幸好的是，她最後「只」等了45天就拿回全額款項，這還是虧了她找上聯邦機關介入的結果。

Lea Bitton則還沒拿回款項，而且她正處於高風險受孕，未來還不知道要欠多少債。她在6月份登入Money Network帳戶後，發現有人虛設帳號，把她的4000美元轉走了，現在也只能等就發局的調查結果，以及她對Money Network提起的告訴了。