加州議會上屆提案4821件 近半「失蹤」

加州參議會1949年會期的投票紀錄單。（California State Library）

加州 議會新的一屆開始，眾議員可提案數由50件降到35件，參議員由40件降到35件，原因是上個會期總提案數太多，導致很多議案無法充分討論。

不過，根據CalMatters的分析，4821件提案中，占49%的2378件根本沒有經過公開程序就失蹤，真正遭到院會否決的議案只有25件。

解決的方法不是沒有，降低提案數到35件就是其中之一，另一個則是比照科羅拉多州在1988年通過的GAVEL Act（Give A Vote to Every Legislator），每個議案都要表決。

但部分政治人物與學者反對GAVEL的做法，除了議員有不能說的秘密，還有政治交換等不能公開討論的部分，全部攤在陽光下，會讓議員很難做人，每一個議案都要硬碰硬。

底下先看看CalMatters對議案失蹤的分類與解釋，再來討論每案都表決的執行困難。

•1045件是遭到擱置，因為居多數的民主黨不想碰；

•668件是因為委員會主席不排進議程，274案舉行過至少一次聽證，但沒有移交到其他委員會續審，或送交全院討論；

•27件因為多數議員不投票 ，而不投票等同於否定；

•364件由提案人撤回；

•在上述2378件外，166件提出的動機只是為了卡位，以便爭取預算。

真正送出議會大門的2252案，州長紐森 否決了189案，是議會自己否決的7.5倍。雖說眾議會議長里瓦斯（Robert Rivas）與參議會臨時議長麥圭爾（Mike McGuire）都強調議事繁雜，難免有疏漏，但從遭到院會否決的25件裡有23件是共和黨人所提，解讀可能又有不同。

提案失蹤的原因，除了上面已經提到的黨派因素，還有18案是初審沒過，但可以補正後再審，然而第二次卻根本排不進委員會議程。另外有一些則是為了避免公開表決卻沒人支持，而在小組委員會就被冷凍。當然還有一些是給選區一個交代，真的要表決連提案議員都不會支持的案子。

至於縮減可提案數，能不能改善立法品質，還是有些倡議者抱持樂觀態度。「California Common Cause」的執行長Jonathan Mehta Stein就認為，與其為提而提，然後在密室協商裡陣亡，限縮提案數應該可以讓議員更在乎提案品質。