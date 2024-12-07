加州2025年新法上路 住房增建、有薪家事假聚焦

2025年開始，地方政府必須在60天內回覆是否允許增建連棟屋或地塊分割。（美聯社）

加州 2025年1月1日開始，有多項新法開始實施，影響最大的莫過於住房增建與有薪家事假。

•房屋增建

地方政府必須在60天內回覆是否允許增建連棟屋或地塊分割。如果拒絕，地方政府必須提供改正清單，方便民眾再度申請。同時，地方政府不能再以影響環境為由獨斷拒絕申請。

•勞工權益

勞工可以以照顧受傷家人為由請休有薪家事假，或是以病假補足家事假天數，且雇主不得再要求員工先休特休才能請家事假。

另外，一項2019年通過的法律，2025年也將生效。新規之下，加州就業發展局將提供申請人數夠多的族群，以母語書寫的家人暫時傷殘保險申請書（application for family temporary disability insurance benefits）。

•槍械購買限制

2025年開始，個人之間透過販售商完成的手槍交易，將不能再豁免於30天內不得連續購買手槍的禁令。加州之外的多州，已經限制30天內不能買第二支手槍。另外，槍商也必須發給買家州府制定的手冊，說明槍械的風險與正當理由。

•醫療債務

2025年開始，醫療債務不能再納入信用報告，使醫療債務不致影響信用分數。

•公立圖書館 不得禁書

2025年起，公立圖書館的理事會不得再因書刊內容的觀點、探究與評論，而禁止收藏特定書刊。2026年後，獲得州府經費的圖書館必須具文公告，書籍收藏與排除的明確規定，以及社區居民可以要求圖書館收藏某書的明確申請程序。

•他項

－2025年在加州營運的社交媒體都必須明確制定申報兒童性侵情況的程序，並且將其移除、封禁並封鎖副本。

－公職候選人不得再同時參與兩場初選。

－加州新增三個代表物種：香蕉蛞蝓（Banana slug）、鄧金斯蟹（Dungeness crab）、黑鮑魚（Black abalone）。

－縣市將可劃定娛樂區，區內特定日期與時間可以公開飲酒。

－大麻 零售店將可販賣不含大麻的食品與飲料，也能舉辦售票演唱會等展演，細則由地方政府規定。