我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄧金斯蟹捕撈季三度延遲 12月31日才開放

中山美穗猝逝 「情書」導演岩井俊二發文悼念、影迷痛哭

加州2025年新法上路 住房增建、有薪家事假聚焦

編譯胡立宗╱綜合報導
2025年開始，地方政府必須在60天內回覆是否允許增建連棟屋或地塊分割。（美聯社）
2025年開始，地方政府必須在60天內回覆是否允許增建連棟屋或地塊分割。（美聯社）

加州2025年1月1日開始，有多項新法開始實施，影響最大的莫過於住房增建與有薪家事假。

•房屋增建

地方政府必須在60天內回覆是否允許增建連棟屋或地塊分割。如果拒絕，地方政府必須提供改正清單，方便民眾再度申請。同時，地方政府不能再以影響環境為由獨斷拒絕申請。

•勞工權益

勞工可以以照顧受傷家人為由請休有薪家事假，或是以病假補足家事假天數，且雇主不得再要求員工先休特休才能請家事假。

另外，一項2019年通過的法律，2025年也將生效。新規之下，加州就業發展局將提供申請人數夠多的族群，以母語書寫的家人暫時傷殘保險申請書（application for family temporary disability insurance benefits）。

•槍械購買限制

2025年開始，個人之間透過販售商完成的手槍交易，將不能再豁免於30天內不得連續購買手槍的禁令。加州之外的多州，已經限制30天內不能買第二支手槍。另外，槍商也必須發給買家州府制定的手冊，說明槍械的風險與正當理由。

•醫療債務

2025年開始，醫療債務不能再納入信用報告，使醫療債務不致影響信用分數。

•公立圖書館不得禁書

2025年起，公立圖書館的理事會不得再因書刊內容的觀點、探究與評論，而禁止收藏特定書刊。2026年後，獲得州府經費的圖書館必須具文公告，書籍收藏與排除的明確規定，以及社區居民可以要求圖書館收藏某書的明確申請程序。

•他項

－2025年在加州營運的社交媒體都必須明確制定申報兒童性侵情況的程序，並且將其移除、封禁並封鎖副本。

－公職候選人不得再同時參與兩場初選。

－加州新增三個代表物種：香蕉蛞蝓（Banana slug）、鄧金斯蟹（Dungeness crab）、黑鮑魚（Black abalone）。

－縣市將可劃定娛樂區，區內特定日期與時間可以公開飲酒。

大麻零售店將可販賣不含大麻的食品與飲料，也能舉辦售票演唱會等展演，細則由地方政府規定。

加州 圖書館 大麻

上一則

多項新竊盜犯罪法律 元旦正式實施

下一則

幾十年筆耕不輟 周愚遺作令人動容

延伸閱讀

搭郵輪南極探險 加州遊客幾占20%

搭郵輪南極探險 加州遊客幾占20%
加州近海規模7強震 一度發布海嘯警報 民眾恐慌

加州近海規模7強震 一度發布海嘯警報 民眾恐慌
5年來最強 北加外海7.0強震 海嘯警報1小時後解除

5年來最強 北加外海7.0強震 海嘯警報1小時後解除
第3季灣區可負擔購屋最低年收入 升至32萬元

第3季灣區可負擔購屋最低年收入 升至32萬元
聖縣醫療系統涉非法傾倒廢物 含血液、人體組織、芬太尼等

聖縣醫療系統涉非法傾倒廢物 含血液、人體組織、芬太尼等
北加州7.0強震侵襲 專家籲嚴防1989年大地震再現

北加州7.0強震侵襲 專家籲嚴防1989年大地震再現

熱門新聞

2025年起，好市多將全面停止銷售所有圖書類商品（本報檔案照）

明年起 好市多這個商品專區將消失

2024-11-30 17:17
華人鞠女士的掛飾引起鄰居不適，但受訪人表示對掛飾代表意義不清楚。（圖／受訪者提供）

文化差異 華人門前掛飾遭對街鄰居投訴

2024-12-01 11:40
南加大資料照片。（美聯社）

這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回

2024-12-06 16:21
專家認為，菠菜不能重新加熱食用，恐滋生致命細菌。圖為示意圖(Pexels)

這些常吃食物不能重新加熱食用 恐滋生致命細菌

2024-12-05 17:08
擁有多張信用卡可能有助提高信用分數，但並不一定適合所有人。（Unsplash/Avery Evans)

不能多也不宜少 該持有幾張信用卡最划算？

2024-12-01 22:49
網名psychoz28的好市多員工，分享退貨奇葩事件。（psychoz28抖音）

好市多千元玩具 買了10年「孩子長大不再需要」退貨

2024-12-03 01:20

超人氣

更多 >
人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊

人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊
川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收

川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收
這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回

這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回
好市多舊電子產品折價方案 讓你多攢些購物金

好市多舊電子產品折價方案 讓你多攢些購物金
紐約退伍軍人鎖喉致死案 法官撤銷過失殺人指控

紐約退伍軍人鎖喉致死案 法官撤銷過失殺人指控