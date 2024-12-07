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多項新竊盜犯罪法律 元旦正式實施

編譯組╱綜合報導
加州多項旨在打擊盜竊犯罪的法律，明年元旦開始生效。(取自加州州長辦公室臉書)
加州多項旨在打擊盜竊犯罪的法律，明年元旦開始生效。(取自加州州長辦公室臉書)

加州立法人士與州長紐森今年批准超過1000項法律，其中有多項關於打擊竊盜犯罪法律，將於明年元旦開始生效。相關內容如下：

‧代表舊金山的加州州參議員威善高( Scott Wiener)提出參議會第905號法案，取消被害人必須證明自己汽車被鎖住才得以指控竊盜罪刑的要求，並且更容易將其與佔據偷竊財物(stolen property possession)合併為一項犯罪。

‧民主黨眾議員歐文(Jacqui Irwin)提出眾議會第1779號法案，允許地方檢察官協調起訴多個縣的零售竊盜罪。

‧洛杉磯民主黨眾議員茲布爾(Rick  Zbur)提出眾議會第2943號法案，嚴厲打擊擁有大量非個人使用贓物者，並促使警方更容易逮捕那些警察未目擊的竊盜行為，並讓檢察官更容易彙整同一人或不同縣的多個竊盜案件，以達到950元重罪竊盜指控的門檻。

‧眾議會第3209號法案由代表門羅公園眾議員波曼(Marc Berman)提出，允許零售商店針對竊盜、破壞或襲擊員工者尋求限制令(restraining orders)。

‧代表爾灣地區的加州參議員閔大衛(Sen. Dave Min)提出參議會第242法案，加強對竊盜縱火者的罰責。

‧參議員紐曼(Josh Newman)提出參議會第1416法案，加強對大規模有組織零售竊盜的處罰。

‧加州眾議會議長瑞維斯(Robert Rivas)提出眾議會第1960號法案，增加竊盜或破壞價值超過5萬元財產者的監禁時間。

加州選民11月投票通過第36號提案(Proposition 36)，加強對竊盜行為處罰。目前，根據加州法律，950元以下的盜竊行為屬於輕罪。但第36號提案自12月18日開始生效，檢察官可對先前有兩次竊盜定罪者提出重罪指控，無論竊盜財產價值為何。

加州 眾議員 參議員

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