三種食物重新加熱 恐生致命細菌

專家稱，煮熟的米飯冷卻後，可能含有蠟狀芽孢桿菌。圖為示意圖。(Pexels)

人們經常用剩飯剩菜做一頓方便快捷的餐食，但飲食專家警告，有些食物只能加熱一次，二次加熱可能產生致命細菌。其中排在第一位的是菠菜，其次是茶、米飯，都是華人 的日常食物。

根據每日郵報（DailyMail）報導，重複加熱食物導致產生致命細菌，造成這種情況有兩個原因。首先，食材的化學成分在重新加熱時會發生變化，引發有毒物質釋放，這些物質與腎臟損傷等問題有關。其次，一些食物冷卻後再次加熱，可能促進大腸桿菌（E. coli）、李斯特菌（listeria）等難以殺死的細菌生長。

近日，營養師Harini Bala在抖音上與2萬多名粉絲分享，三種絕對不能重新加熱的食物，其中排名第一的，就是人們經常食用的菠菜。

Harini表示，這種綠葉蔬菜含草酸，生吃菠菜時這種物質無害；然而，一旦重新加熱菠菜，草酸就會結晶並變成有毒物質，高劑量食用時，會增加患腎結石的風險，腎結石是在尿道中形成的晶體，可能會引起劇烈疼痛。

此外，菠菜含有硝酸鹽（nitrates），重新加熱會轉化為亞硝酸鹽（nitrites），而亞硝酸鹽被證實有毒，它會與腸道中的化學物質結合，形成化合物，增加腸道腫瘤 發生風險。其他研究發現，菠菜葉上容易滋生李斯特菌，這種細菌通常是導致食源性疾病的原因。專家表示，如果菠菜沒有經過適當加熱，細菌仍然會存活，這會導致發燒、流感症狀、頭痛、頸部僵硬、意識混亂甚至癲癇。

根據這位營養學家的說法，第二種應避免重新加熱的食物是茶。因為重新加熱，會增加丹寧酸（tart-tasting tannins）的含量，不但會使茶更苦，而且任何種類的休眠細菌，都可能因此重新活躍。

第三種重新加熱會產生危險的食物是米飯。當煮熟的米飯冷卻後，可能含有蠟狀芽孢桿菌（Bacillus cereus），這是一種通常存在於土壤和蔬菜中的產孢細菌。但是孢子具有耐熱性，即使加熱也不能消除風險，蠟狀芽孢桿菌可引嘔吐、腹瀉和腹部絞痛。