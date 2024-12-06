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搭郵輪南極探險 加州遊客多

編譯廖宜怡╱綜合報導
根據旅遊協會數據，南極洲旅遊業大幅成長，其中以來自加州的遊客為最多。（美聯社）
根據旅遊協會數據，南極洲旅遊業大幅成長，其中以來自加州的遊客為最多。（美聯社）

居住在灣區蘇諾瑪縣的環球旅行家古德溫（Kim Goodwin）談到搭上一艘小型探險郵輪前往南極探險時表示，對於習慣高速公路、人群和現代化事物的加州人來說，那是一個迥然不同的體驗。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，提倡「責任旅遊」（responsible travel）的國際南極旅遊業者協會（International Association of Antarctic Tour Operators）表示，南極旅遊業近年來大幅成長，夏季（每年此時到隔年3月）遊客人數從2012-2013年的約3萬5000人，增加到2022-2023年的近11萬人，其中許多遊客是乘坐大型郵輪抵達。但對這些遊客來說，南極只是一個中途站，並非最終目的地。

因此，渴望進一步探索南極的遊客，會選擇搭乘載客人數只有100到200人的小型探險郵輪前往，其中大部分的遊客來自加州。根據探險郵輪業者和一家旅遊保險公司提供的遊客數據，過去五年來，加州遊客已占其所有遊客人數的20%左右。

總部位於加州楚魯克（Truckee）的探險郵輪公司AdventureSmith Explorations創辦人史密斯（Todd Smith）說：「這已然成為一種趨勢。南極是一個幅員遼闊、人口眾多的洲，吸引許多富裕遊客前往旅遊。它已經成為此類旅遊的一大市場。」

隨著探險郵輪的設計和技術不斷創新、南極因冰川迅速融化被塑造出和澳洲大堡礁、亞馬遜雨林一樣的「最後機會」旅遊點形象，服務南極的郵輪公司數量之多前所未有。一些旅遊業者認為，加州人整體上是一群富有冒險精神和環保意識的群體。他們有好奇心，也有經濟能力，來近距離觀察南極的變化。

不過，前往南極不像攜帶隨身行李搭乘飛機到其他地方那麼簡單。遊客通常要先轉多趟班機到智利最南端的旁塔阿雷納斯（Punta Arenas），再乘船穿越洶湧的德雷克海峽（Drake Passage）到達南極半島（Antarctic Peninsula），光這個過程就要花好幾天的時間。

根據國際南極旅遊業者協會的數據，約三分之一的遊客過去從來沒有登上過這片大陸。在被允許上陸之前，遊客必須接受詳細的身體檢查，衣服要先吸塵，靴子也要漂白消毒。

一般來說，遊客通常會為整個南極行程預算一個月的時間，每位遊客的花費至少2萬元，當然還有更昂貴的選項。

加州 澳洲 預算

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