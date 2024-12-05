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頻被檢出禽流感病毒 Raw Farm全面召回乳製品

編譯廖宜怡╱綜合報導
由於在更多生乳樣本中檢測到禽流感病毒，加州擴大召回特定期間生產的Raw Farm生乳製品。（加州公共衛生廳提供）
由於在更多生乳樣本中檢測到禽流感病毒，加州擴大召回特定期間生產的Raw Farm生乳製品。（加州公共衛生廳提供）

在更多牛奶樣本中檢測到禽流感病毒後，加州衛生官員表示將擴大召回一家牧場生產的生乳（raw milk）製品。

美聯社報導，由於衛生官員在多個零售樣本、生乳儲存處和瓶裝地點發現了更多禽流感病毒。生乳製造商Raw Farm 2日晚間主動宣布召回所有他們在零售商店內銷售的全脂牛奶和奶油製品，批號為20241109到20241127。

加州食品與農業廳（California Department of Food and Agriculture）已對位於佛萊斯諾（Fresno）的Raw Farm牧場採取了隔離措施，並下令他們暫停銷售生乳、鮮奶油、發酵乳（kefir）、奶油和乳酪等產品。

儘管目前還未發現有任何因為飲用生乳感染禽流感的病例，衛生官員發出聲明說：「強烈建議加州民眾不要食用已經購買或仍在商店中販售的生乳或奶油製品。」

官員指出，人們也應該避免餵寵物吃Raw Farm用生乳製造的寵物食品添加物（pet food topper或pet food kefir），以免寵物生病。美聯社表示，有貓因為喝了含有禽流感病毒的生乳之後出現腦損傷而死亡。

禽流感病毒又稱為A型H5N1禽流感，3月首次在美國乳牛中被檢測到，現在正在美國迅速傳播中，尤其是加州。在美國700多頭感染了禽流感的乳牛中，有近500頭在加州。

Raw Farm 4日在Instagram上發文稱，他們正在努力恢復供應。他們在文中說：「我們的產品不存在與H5N1有關的食品安全和消費者安全問題，這是一個政治問題。我們正在和政府監督單位合作，努力解決這一政治問題。」

Raw Farm所有人麥卡菲（Mark McAfee）告訴美聯社，被川普任命為美國衛生部長的小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy, Jr.）是他的忠實客戶，小甘迺迪誓言要進一步推廣生乳。小甘迺迪批評美國農業部打擊生乳製造業，承諾將在川普領導下，結束美國食品藥物管理局對未經高溫消毒生乳的「積極壓制」。

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