加州眾議員新會期提案設限 議長：最多35個

代表洛杉磯的民主黨州參議員斯莫爾伍德-奎瓦斯認為，議員提案限額能反映加州人的需求。 (取自ca.gov網頁)

加州 州議會上屆會期的兩年中，議員們一共提出大約5000項議案。眾議會議長在新一屆會期的宣誓就任典禮上，把每位議員可以提出的議案數目降到35。

CalMatters報導，議長里瓦斯（Robert Rivas）致詞時指出，每位議員都有很好、很重要的想法。「但我們都知道我們在這裡的時間和精力是有限的，因此在這屆會期中，我們將每位立法者可以提出的法案數量減少到35 項。我們這樣做，是因為我們希望在座的每位領導人，都可有最大的頻寬來關注州民負擔能力和促進加州繁榮。」

州議員和法規權利倡導者，長期以來一直抱怨沒有足夠的時間來適當考慮複雜的議案。這些議案可能涉及與多個利益相關者之間的談判、詳細的法律分析和微妙的盟友建立過程。近年來「草率立法」的實例很多，一個倉促建立的法規，一施行就發現弊多於利，以致州議會又要花功夫去廢除。

里瓦斯的致詞得到了議會成員熱烈的掌聲，多數議員對這個新規定的反應是正面的。代表巴洛阿圖的民主黨 州眾議員伯曼 (Marc Berman) 說：「雖然我們成長過程中，老師都很正面的告訴我們，大家的每個主意都很棒，但事實上並不是每個想法都是好主意。」

代表洛杉磯的民主黨州參議員斯莫爾伍德-奎瓦斯(Lola Smallwood-Cuevas) 的看法可能更有可深思反省的層次，她認為這項變更更能反映了加州人的需求，不是針對眾多主題提出數千項法案，而是較少數但專注在住房可負擔性和就業等問題的法案。

她說：「這次大選的結果告訴我們，治理，特別是在加州的治理，是一項非常複雜的事情。我認為選民是用選票在說：我們需要議員們去思考如何改變做事的方式，舊有的方式我們不同意。」

多數共和黨 議員也贊成這個限制。代表羅斯維爾（Roseville）的共和黨參議員尼洛 (Roger Niello) 說：「這讓我們每個人都排出優先順序，如果某人有超過 35 個想法，就必須刪掉不重要的那些。」