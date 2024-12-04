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北加灰狼顯著增加 2個新狼群逾70隻在遊蕩

編譯陳盈霖／綜合報導
加州灰狼數量增加。（加州漁獵廳）
加州灰狼數量增加。（加州漁獵廳）

自1920年代灰狼（gray wolf）在加州滅絕以來，直至13年前，加州才首次發現灰狼蹤跡，目前加州灰狼（gray wolf）正顯著增加中。根據加州野生動物官員，包括北加州出現的兩個新狼群，目前估計至少有70隻狼在金州遊蕩，比前一年44隻增加不少。

加州漁獵廳（California Department of Fish and Wildlife，CDFW）灰狼協調員亨尼卡特（Axel Hunnicutt）表示，新的「鑽石狼群」（Diamond Pack）活動範圍位於太浩湖（Lake Tahoe）北方約50哩處，另一個未命名的狼群活動於拉森山火國家公園（Lassen Volcanic National Park）南部地區。

四年前加州僅有一個狼群。根據11月CDFW發布的地圖顯示，狼群數量已增加至九個，隨著今年30隻幼狼出生，預計將有更多狼群。專家表示，這些寬口犬科動物有助平衡生態系統，但牠們的存在帶來保育家畜等挑戰，促使加州政府投資研究，以制定擴張生物種管理政策。

位於加州塞拉谷（Sierra Valley）的鑽石狼群由兩隻狼組成，其中一隻雌性，目前並無證據顯示牠們是一對繁殖的狼。亨尼卡特說，未命名狼群則有兩隻成年狼與至少兩隻幼狼，分佈地區橫跨沙斯塔（Shasta）、拉森（Lassen）、特哈馬（Tehama）和普盧馬斯（Plumas）等縣。

一個世紀前，加州灰狼遭滅絕，最後一隻有記錄的狼於1924年在拉森縣被射殺。該物種重新繁殖始於13年前，當時一隻來自俄勒岡（Orange）州東北部，名為OR-7的狼冒險進入金州。亨利卡特說，這隻狼最終並未留下，直至2015年，第一個在加州被確認的狼群才現蹤。

兩年前，狼的數量開始顯著增加，目前加州灰狼數量將出現「幾乎指數級」增長。根據2016年保護計畫，80號州際公路以北約可容納大約370至500隻灰狼。

數量激增的灰狼改變生態系統，亨尼卡特預計，在狼群建立的地區，土狼與山獅（mountain lions）可能會減少。以牛隻和其他家畜為食的狼群，其數量增加也對牧場也構成威脅，人畜衝突逐漸升高。

加州野生動物機構為此與柏克萊加大（UC Berkeley）合作研究，希望填補知識的空白與建構管理政策，今年初啟動的多年期加州狼計畫也逐步展開。

該計畫研究生及現場指導溫特斯（Christina Winters）表示，愈來愈多人在日常生活與狼接觸，需更多資訊支持合理的管理決策。該研究探討狼群回歸對加州的生態及社會影響，溫特斯負責生態方面的實地工作。社會學部分則調查公眾意見，包括詢問家畜主對非致命驅趕狼措施的看法，及與狼實際接觸的經歷等。

生物多樣性中心（Center for Biological Diversity）狼倡議者維斯（Amaroq Weiss）表示，加州狼群復甦證明狼群受到保護。根據州和聯邦法律，牠們被列瀕危動物，然一些保護措施可能很快就受到攻擊。

川普（Donald Trump）第一任總統任期內，狼群被聯邦除名，儘管法院推翻該決定後恢復保護，但今年該裁決又遭上訴。維斯預計聯邦野生動物官員將再次取消保護，加州保護措施將繼續存在，她坦言他們會「準備對抗」聯邦行動。

加州出現兩個新狼群，其中之一是鑽石狼群。（柏克萊加大狼研究計畫UC Berkel...
加州出現兩個新狼群，其中之一是鑽石狼群。（柏克萊加大狼研究計畫UC Berkeley California Wolf Project）

加州 柏克萊加大 投資

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