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嬰兒潮世代退休潮 遺產稅諮詢升溫

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
隨著嬰兒潮世代邁向高齡化，遺產稅成諮詢重點，專家提醒合理運用免稅額以降低稅負。（pexel示意圖）
隨著嬰兒潮世代邁向高齡化，遺產稅成諮詢重點，專家提醒合理運用免稅額以降低稅負。（pexel示意圖）

隨著嬰兒潮世代（Baby Boomers，1946至1964年出生）大批進入60、70歲，資深會計師汪光中指出，會計與稅務專業人士近年接到的遺產稅諮詢明顯增多。許多人以為資產距離遺產稅起徵點甚遠，但實際上，受房地產價格飆升、股市活躍增值以及上一代遺產按市價計算等影響，許多家庭可能已無形中進入需要申報遺產稅的行列。

根據聯邦遺產稅規定，2023年的免稅額為1292萬元，2024年上調至1361萬元。汪光中提醒，遺產稅表（Form 706）須在亡者去世後的9個月內完成申報，若需要更多時間，可提交Form 4768申請最多6個月的延期。

許多人對免稅額的理解存在誤區，認為夫妻雙方的免稅額可以直接加總為2722萬元（以2024年的標準計算）。然而，汪光中強調，遺產稅是以個人為單位計算的，夫妻雙方各有自己的免稅額。若夫妻之一先行離世，未使用的免稅額（Deceased Spousal Unused Exemptions, DSUE）須透過申報Form 706將額度轉移至仍在世的配偶，否則將無法享受這一額外的免稅福利。

汪光中舉例，假設夫妻共同擁有的總資產為1500萬元，平均每人持有750萬元。若先生先行離世，根據規定，須對其個人名下的財產總值進行計算並提交Form 706，資產總值包括現金、房地產、股票、債券、企業、珠寶等所有個人財產，以去世當日的市場價值為基準，扣除相關欠款或貸款後得出最終總額。

由於先生的資產750萬元未超過1361萬元的免稅額，因此無須繳納遺產稅，但須透過Form 706申報以將未使用的免稅額（1361萬－750萬＝611萬元）轉移給太太使用。太太在未來去世時，其可用免稅額將包括她當年法定的免稅額以及先生未使用的免稅額。例如，若太太在2024年去世，其可用的免稅額為「1361萬元＋611萬元＝1972萬元」。

然而，如果太太繼承先生資產後，個人總資產超過1361萬元的免稅額上限，她仍可能須繳納遺產稅。這就是為何汪光中建議，無論是否達到免稅額標準，都應向專業會計師進行諮詢，並完成必要的申報，以保證免稅額的完整利用。

汪光中特別提到，遺產稅的計算基於資產在亡者去世當日的市場價值，這一基準不僅影響遺產稅的計算，也關係到繼承人未來的稅務負擔。繼承人獲得遺產後，其資產的成本基礎（Cost Basis）會隨著遺產稅的市場價值重新設定，這被稱為「市值重置基礎」（Step-Up Basis）。例如，一處房地產在亡者去世時的市場價值為200萬元，繼承人日後出售該房產時，其成本基礎即為200萬元。若出售價格為250萬元，繼承人只須就增值部分（50萬元）繳納資本利得稅。汪光中強調，這一政策對繼承人來說十分公平，也有助於減輕稅務負擔。

汪光中建議，民眾應定期檢視自身及家族資產的市值，特別是在房市高漲、股市走勢強勁的背景下，與會計師或稅務顧問保持密切溝通。他強調，合理規畫免稅額的轉移（DSUE）不僅能降低遺產稅負，還能為未來的家族財富管理提供更多彈性。

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