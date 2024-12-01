報稅地雷多 三大類最易觸法

報稅 逾期、預扣不足、海外帳戶未申報，這三類情況是最容易招致國稅局 （IRS）罰款的原因。資深會計師劉心潔指出，每年都有大量納稅人因不熟悉稅法而違規，導致額外的財務損失。

劉心潔說，其中，逾期未報稅的罰金最高可達未繳稅款的25%，而已報稅但未繳款者，每月還會加收未繳稅額的0.5%。尤其是自雇者及投資族群，若預扣稅款不足九成，可能還會面臨估稅不足的罰款。她提醒民眾，應在每年4月15日申報期限前完成報稅準備。

劉心潔進一步解釋，延遲申報是最常見的罰款原因。若未能在4月15日前提交稅表，將被處以「未報稅罰金」，每逾期一個月罰未繳稅額的5%，最高可達25%。即便按時報稅，但未能按時繳納稅款，則會被收取「未繳稅罰金」，每月增加未繳金額的0.5%，同樣上限為25%。若兩種罰款同時適用，總罰金則限制在每月5%以內。

對於自雇者或收入波動較大的族群來說，「估稅不足罰金」是另一項需要特別注意的問題。劉心潔指出，如果當年繳納的稅款未達應繳額的90%，或未達上一年度稅款的100%，就可能面臨罰款。此外，若繳稅支票 因存款不足而被銀行退票，且金額超過1250美元，國稅局將依規處以25元或支票金額2%的罰款，取兩者中較低者。

劉心潔強調，稅務申報必須誠實，虛報收入或不實申請免稅額，不僅會被處以罰款，甚至可能面臨刑事調查。尤其是有海外收入、帳戶或資產的納稅人，若未按規定提交FBAR（海外金融帳戶報告）或8938表格（資產申報表），將面臨相當嚴厲的罰則。同時，未如期提交3520表格（海外贈與申報）的個人，罰金起跳至少1萬美元，最高可達贈與金額的35%。不過，若申報人不在美國境內居住或因海外服役等特殊原因，可獲得延期至6月15日的寬限，但仍須妥善安排，以免出現延誤。

為了避免遭到國稅局罰款，劉心潔建議，按時申報與誠實納稅是最基本的原則。即使無法一次繳清稅款，也應先提交報稅表，以免觸犯「未報稅」條款。自雇者則應按照季度預繳稅款，分別於每年的4月、6月、9月及次年1月15日完成繳納，從而減輕年底補稅的壓力。

對於受薪階級，稅務顧問建議應定期檢查W-4表單上的預扣稅額是否適當，確保扣繳金額符合實際需要，避免因扣繳不足而招致罰款。若確定無法如期完成報稅，可提交4868表格申請延期六個月，但需特別注意，延期報稅並不等於延期繳稅，應在期限內繳清應繳稅款。

此外，劉心潔指出，若納稅人在過去三年內沒有任何罰款記錄，可以申請「首次罰款寬恕」（FTA）。如果因重病、天災等不可抗力因素延誤報稅，只要提供相關證明文件，國稅局通常會酌情減免罰款。目前，國稅局已公布2025年度的標準扣除額調整方案，單身者可扣除1.5萬元，夫妻合報則為3萬元。這項新制將於2026年報稅時適用，納稅人應提前了解，妥善規畫未來的稅務申報。