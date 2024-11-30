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影藝之都╱《鳳蝶與蜻蜓》華裔主創電影 演繹跨文化故事

記者沈瑋╱洛杉磯報導
左起依次為錦榮、姚嬈、劉胡玲、蒙市前市長劉達強。（記者沈瑋╱攝影）
左起依次為錦榮、姚嬈、劉胡玲、蒙市前市長劉達強。（記者沈瑋╱攝影）

華裔主創、主演的電影《鳳蝶與蜻蜓》日前在好萊塢中國劇院舉行首映禮，主創與主演悉數出席。編劇兼導演皮埃爾龐特（Julia Jay Pierrepont III）說：「我希望透過這部電影，讓觀眾更了解中美文化，以促進兩國間的理解與和平。」她特別感謝製片人徐汪瑒（Evelyn Xu）的支持，並分享拍攝過程，她花大量時間向徐汪瑒深入了解其家族的珍貴故事。

徐汪瑒說︰「我奶奶的故事，吸引許多創作者的關注，但我們家人希望自己來製作，以真實還原她的經歷。」談及拍攝挑戰，她表示影片因疫情全程在美國拍攝，團隊成員來自美國、加拿大、泰國、韓國等多國，透過共同努力呈現出這段跨文化的演出。為真實再現老上海風貌，劇組選擇南加的漢庭頓圖書館與南加大亞太博物館等10多個拍攝地點，營造濃厚年代感。

本片製片人之一、來自南加州蒙特利公園市的劉胡玲（Cici Lau）提到選角的漫長過程，因劇情涉及主角的不同人生階段，需兩組形象相似的演員分飾年輕和年長角色。她笑言︰「我們到全世界找人，才幸運找到形象相似的演員。」片中有六、七十位演員與群眾演員參與，雖面臨諸多挑戰，但看到影片呈現在觀眾面前，她感到無比欣慰。

女主演姚嬈則分享她在閱讀劇本時深受感動的心情。出生在加拿大、畢業於北京電影學院的她，飾演周鍊霞一角，在追求藝術夢想的過程中歷經挫折，卻堅持不懈。她表示，為詮釋這個角色而全力以赴，拍攝期間更換約40套華麗旗袍造型，也期盼未來能有更多機會展示亞裔演員才華。

男主演錦榮（Vivian Dawson）則回憶起拍攝時駕駛一台古老手動車的趣事，對他來說是充滿挑戰的體驗。他也提到，這部美國製作的影片由全華裔演員出演，讓他倍感自然與愉快，尤其是能與童年偶像王盛德（Russell Wong）同台演出，對他而言意義非凡。

製片人徐汪瑒分享影片拍攝的挑戰。（記者沈瑋╱攝影）
製片人徐汪瑒分享影片拍攝的挑戰。（記者沈瑋╱攝影）
左起依次為姚嬈、劉胡玲、皮埃爾龐特。（記者沈瑋╱攝影）
左起依次為姚嬈、劉胡玲、皮埃爾龐特。（記者沈瑋╱攝影）

南加大 華裔 加拿大

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