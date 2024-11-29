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加強數位資產申報 明年推新1099-DA表格防逃稅

記者張庭瑜/洛杉磯報導
美國國稅局將於2025年起實施新規定，要求數位資產經紀人必須向從事加密貨幣和NFT等數位資產交易的投資者發放1099-DA表格，以加強交易申報管理和稅務合規性。（pexel示意圖）
美國國稅局將於2025年起實施新規定，要求數位資產經紀人必須向從事加密貨幣和NFT等數位資產交易的投資者發放1099-DA表格，以加強交易申報管理和稅務合規性。（pexel示意圖）

美國國稅局（IRS）將於2025年實施重大變革，推出新的1099-DA表格申報制度。據鑽石吧執業會計師劉心潔介紹，該表格將要求數位資產經紀人向參與加密貨幣和非同質化代幣（NFT）等數位資產交易的投資者，提供詳細的交易資訊。這項新措施因應日益增長的加密貨幣交易市場，確保投資者能夠準確申報其數位資產相關交易。

目前，Coinbase和PayPal等支付平台主要使用1099-K表格，向接受加密貨幣支付的個人報告年度收款總額。納稅人需要在1040表格上自行申報這些收入。然而，從2025年1月1日起，所有數位資產交易平台、支付處理商和託管錢包提供商都將被要求向投資者發放1099-DA表格，用於記錄該日期後發生的所有數位資產交易，包括總收益、損益情況以及成本基礎等關鍵資訊。

特別值得注意的是，這項新規定的影響範圍還擴及到房地產行業。產權公司、結案律師、抵押貸款人和房地產經紀人等相關機構，若涉及數位資產支付的房地產交易，也需要報告交易中數位資產的公平市場價值。這些資訊將同時反映在1099-S表格中，確保交易的完整記錄。

劉心潔強調，新的申報制度建立了明確的規則框架，涵蓋數位資產交易的收益計算、成本基礎確定和預扣稅等方面。這不僅為納稅人和稅務專業人士提供了清晰的指引，也有助於提高整體稅務合規性，防止數位資產被用於規避稅收。

過去的申報制度主要依賴納稅人自行申報加密貨幣交易，缺乏有效的第三方驗證機制，導致申報方式不一致，且計算過程複雜費時。新的1099-DA表格將使國稅局能夠獲得更準確完整的交易資訊，有效降低申報錯誤和逃稅風險。

雖然1099-DA表格的最終版本仍在制定中，但其適用範圍已經明確：所有在美國境內進行數位資產交易的個人和實體都將受到影響，包括加密貨幣交易者、接受加密貨幣支付的企業、質押獲得獎勵的投資者，以及通過挖礦獲取加密貨幣的礦工。值得注意的是，觸發1099-DA表格申報的交易金額沒有特定門檻，任何產生盈虧的交易都需要申報。

在新制度正式實施前，納稅人仍需遵守現行的申報要求，包括在1040表格中申報加密貨幣投資收入，並視情況提交附表D和8949表格。劉心潔特別指出，若納稅人的資產銷售成本基礎已通過1099-B表格（或未來的1099-DA表格）向國稅局報告，且無需調整，則可免除提交8949表格。

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