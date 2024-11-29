我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這些科技富豪身價在大選後縮水 黃仁勳是其中之一

澳門賭場大亨陳榮煉最終判決出爐 安以軒夫關13年罰2.3億美元

重罪犯播客獲普立茲獎提名 紐森州長特赦：改變受認可

編譯林思牧／綜合報導
位於舊金山灣西岸的聖昆丁（San Quentin）是加州的重刑犯監獄 (谷歌地圖)
位於舊金山灣西岸的聖昆丁（San Quentin）是加州的重刑犯監獄 (谷歌地圖)

一名因傷害與搶劫未遂而入獄的囚犯，因為主持廣受歡迎的獄中生活播客節目得到普立茲獎提名，在感恩節前夕他獲得紐森州長的特赦。他的故事驗證，即使犯下大過而願意改邪歸正的人，有機會獲得社會最高的肯定。

舊金山紀事報報導，現年53 歲的伍茲(Earlonne Woods) 曾服刑22 年，他在獄中與他人共同創辦了有關監獄生活的獨特播客「Ear Hustle」（監獄用語，意思是「竊聽」），他的節目下載量高達8000 萬聽眾，並獲得普立茲獎（Pulitzer Prize）提名。

11月27日（周三），伍茲獲得了另一項獎勵：州長紐森將他特赦。紐森在頒布的赦免令中表示，伍茲「提供了證據，證明他已過著正直的生活，值得因他為改變自己所做的工作而受到認可」。這項特赦讓伍茲將來可以更容易地找工作。

伍茲 17 歲時因為在洛杉磯綁架和搶劫一名毒販而首次被定罪，並判處入獄六年。1995年，即獲釋兩年後，他因傷害和搶劫未遂罪名被捕。由於先前的定罪，他根據加州的三振法被判處 31 年至無期徒刑。他在監獄裡學習了教育課程，並在聖昆丁（San Quentin）的監獄大學計畫（Prison University Project）中註冊，當時他遇到了向囚犯教授攝影技巧的藝術家普爾 (Nigel Poor)。

普爾提出了一個向外界介紹監獄生活的項目，2016 年，廣播烏托邦網路（Radiotopia Ｎetwork）從 1500 多名申請者中挑選了他們做播客節目，他們將播客命名為「Ear Hustle」。

監獄 紐森 加州

上一則

好康報您知／168超市（168 Market）

下一則

阿里建築講座落幕ADU掀0成本0風險熱潮

延伸閱讀

若川普取消抵稅優惠 加州將補助電動車

若川普取消抵稅優惠 加州將補助電動車
川普若取消電車7500元抵稅優惠 加州將提供補助

川普若取消電車7500元抵稅優惠 加州將提供補助
直接槓上馬斯克？加州計劃新電動車補貼方案排除特斯拉

直接槓上馬斯克？加州計劃新電動車補貼方案排除特斯拉
舊金山市長當選人羅偉參政的秘密武器：妻子普勞達

舊金山市長當選人羅偉參政的秘密武器：妻子普勞達
紐森買下馬連縣名人社區910萬元豪宅 將兩地往返

紐森買下馬連縣名人社區910萬元豪宅 將兩地往返
紐森買下馬連縣910萬元豪宅 將在首府和灣區兩地往返

紐森買下馬連縣910萬元豪宅 將在首府和灣區兩地往返

熱門新聞

被害人張小夏，生前曾帶著四個孩子在外旅行。（社群媒體）

40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃

2024-11-27 15:46
暴力男被乘客五花大綁在座位上。（ABC 7電視台截圖）

飛洛城航班 男子怒踢座位 被乘客用膠帶五花大綁

2024-11-27 16:58
左圖為A先生面簽被行政審查要求補件的審理單，右圖為A先生免面談被拒並通知轉面談確認信。（圖／A先生提供）

中國公民H1-B身分回鄉 折騰2個月才返美

2024-11-25 01:19
好市多上架的這款瑞典布來自華人女企業家公司。（記者王若然／攝影）

好市多這款超搶手抹布 出自華人之手

2024-11-20 19:49
人們高舉抗議標語，反對在亞凱迪亞市建立Elara住房項目。（記者邵敏／攝影）

近400人聚集南加華人區市府 反建遊民屋 質疑開發商

2024-11-20 19:37
出租房屋，資深華人房東有技巧。（記者啟鉻／攝影）

避免惡房客 資深華人房東分享找到理想房客實用技巧

2024-11-21 01:20

超人氣

更多 >
研究亞裔美國人未抽菸得肺癌趨勢的華裔教授也成病例

研究亞裔美國人未抽菸得肺癌趨勢的華裔教授也成病例
不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去

不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去
走線客專題／走線客心惶惶…律師：做最壞打算 再做最好準備

走線客專題／走線客心惶惶…律師：做最壞打算 再做最好準備
曝光 賀競選團隊：內部民調一直落後川普 從未領先

曝光 賀競選團隊：內部民調一直落後川普 從未領先
山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了

山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了