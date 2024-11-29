重罪犯播客獲普立茲獎提名 紐森州長特赦：改變受認可

位於舊金山灣西岸的聖昆丁（San Quentin）是加州的重刑犯監獄 (谷歌地圖)

一名因傷害與搶劫未遂而入獄的囚犯，因為主持廣受歡迎的獄中生活播客節目得到普立茲獎提名，在感恩節前夕他獲得紐森 州長的特赦。他的故事驗證，即使犯下大過而願意改邪歸正的人，有機會獲得社會最高的肯定。

舊金山紀事報報導，現年53 歲的伍茲(Earlonne Woods) 曾服刑22 年，他在獄中與他人共同創辦了有關監獄 生活的獨特播客「Ear Hustle」（監獄用語，意思是「竊聽」），他的節目下載量高達8000 萬聽眾，並獲得普立茲獎（Pulitzer Prize）提名。

11月27日（周三），伍茲獲得了另一項獎勵：州長紐森將他特赦。紐森在頒布的赦免令中表示，伍茲「提供了證據，證明他已過著正直的生活，值得因他為改變自己所做的工作而受到認可」。這項特赦讓伍茲將來可以更容易地找工作。

伍茲 17 歲時因為在洛杉磯綁架和搶劫一名毒販而首次被定罪，並判處入獄六年。1995年，即獲釋兩年後，他因傷害和搶劫未遂罪名被捕。由於先前的定罪，他根據加州 的三振法被判處 31 年至無期徒刑。他在監獄裡學習了教育課程，並在聖昆丁（San Quentin）的監獄大學計畫（Prison University Project）中註冊，當時他遇到了向囚犯教授攝影技巧的藝術家普爾 (Nigel Poor)。

普爾提出了一個向外界介紹監獄生活的項目，2016 年，廣播烏托邦網路（Radiotopia Ｎetwork）從 1500 多名申請者中挑選了他們做播客節目，他們將播客命名為「Ear Hustle」。