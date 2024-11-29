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反馬斯克貼紙熱銷 特斯拉車主也貼 加州購買量最大

編譯廖宜怡／綜合報導
反馬斯克保險桿貼紙在加州大受歡迎，尤其是在選舉後。（取自亞馬遜網站）
反馬斯克保險桿貼紙在加州大受歡迎，尤其是在選舉後。（取自亞馬遜網站）

多年來，很少看到車主會在高價和時尚外觀的特斯拉汽車上貼貼紙。然而，那是在對億萬富豪特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）的憎恨燒到沸騰之前。

SFGate報導，夏威夷一家水族館經理希勒（Matthew Hiller）非常了解人們情緒的轉變有多劇烈。他表示，他2023年一開始在購物網站Etsy頁面上銷售他設計的反馬斯克的保險桿貼紙時，銷量只有像水滴般稀少，但現在，銷量大到有如洪水來襲。

希勒認為，這是因為馬斯克以其意識型態管理推特（現改名X），並在今年選舉中做出一系列譁眾取寵的行徑，導致憎恨他的人瞬間爆炸式增長的緣故，而在這些憎恨馬斯克的人當中不乏特斯拉車主。

住在檀香山的希勒表示，加州現在是他最大的生意來源，他已經賣出了約1萬5000張反馬斯克貼紙，最熱銷的是一款寫著「我在馬斯克瘋了之前就買了它（特斯拉汽車）」的貼紙。

希勒討厭馬斯克，他認為，馬斯克透過操縱X的演算法來提高自己貼文的能見度，同時在這個平台上力捧「錯的人」。他說，和他想法一樣的人一定不在少數。

希勒說：「我當時就想，一定有很多像我這樣已經擁有特斯拉汽車的人覺得：『哇，這個傢伙真讓人反感、真讓人覺得噁心！』」

希勒表示，每當反馬斯克貼紙在X或Reddit等社群平台貼文中出現，或是獲得媒體報導時，其銷售會短暫爆增。希勒後來還推出了其他版本的反馬斯克貼紙，如「反馬斯克特斯拉俱樂部」和「Fxxx 馬斯克」。

希勒指出，川普贏得總統選舉的第二天，是他的貼紙有史以來銷售額最高的一天。亞馬遜網站數據顯示，在11月26日前的一個月內，他的貼紙售出超過2250張。他說：「到目前為止，加州是購買量最大的州，其中舊金山絕對是第一名。」

馬斯克 特斯拉 加州

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