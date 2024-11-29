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負責賣的不一定負責修 商品延長保固申訴不少

編譯胡立宗／綜合報導
Barbara Shaia為了微波爐買了延長保固，但Sears卻不理不睬。（ABC 7）
Barbara Shaia為了微波爐買了延長保固，但Sears卻不理不睬。（ABC 7）

買了好一點的家電，當然會考慮買個延長保固以求安心。不過延長保固可能有個缺點，負責賣的不一定負責修，兩三年後故障了，找原廠可能落得一場空。

ABC 7 Eyewitness News最近就報導了一個案例，橙縣安那罕山（Anaheim Hills）的Barbara Shaia因為對流微波爐當初售價200元，所以就跟其他從Sears購入的整套家電都買了延長保固。

但用著用著，微波爐某天就壞了，因為還在保固期內，因此她開始聯絡Sears。最初Sears同意給她一台替換的，但幾個月過去了，新品始終沒來，期間她打了不知道多少通電話。

但她並不是唯一的受害者，Eyewitness News陸續收到一堆申訴，民眾都是抱怨店家，要不是不履行延長保固合約，要不然就是讓維修更換程序變得異常麻煩。

Angi Home Services的Angie Hicks說，如果消費者要買延長保固，得先問清楚，誰負責維修？或是廠商不管回收，消費者必須自己把東西送去？維修或更換由誰決定？

Angie Hicks說，最應該先認清的一件事是，就算提供保固的公司信譽再好，但要不要修或換，決定權還是在公司。她說，維修或換新，都要看合約裡怎麼寫，是不是能以類似產品換新，所以合約一定要看仔細。

Eyewitness News多次試圖與Sears聯絡，但都未得到回音。Barbara Shaia則說，她沒有其他管道可以求助了，當然更沒錢請律師，當被問到還會不會花錢買延長保固，她非常堅定地說，「不會，我再也不相信了」。

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